Российский фрегат с палубными Ка-27 ищет подлодки условного противника в Норвежском море

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в Норвежском море отработал поиск подводных лодок, задействовав палубную авиацию, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Тренировки были проведены в акватории Норвежского моря по маршруту перехода отряда кораблей. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Вертолётчики совершили несколько взлётов и посадок на палубу корабля", - сообщил в воскресенье начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

Он уточнил, что в ходе тренировок были задействованы вертолёты Ка-27ПЛ.

"В настоящее время отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" продолжает переход в сложных гидрометеорологических условиях Северного моря", - сказал В.Серга.

26 февраля "Адмирал Горшков" вышел в первый дальний поход.