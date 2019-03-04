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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Российский фрегат с палубными Ка-27 ищет подлодки условного противника в Норвежском море

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Новейший фрегат "Адмирал Горшков"
Новейший фрегат "Адмирал Горшков"
Источник изображения: © Алексей Акентьев/

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в Норвежском море отработал поиск подводных лодок, задействовав палубную авиацию, сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Тренировки были проведены в акватории Норвежского моря по маршруту перехода отряда кораблей. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Вертолётчики совершили несколько взлётов и посадок на палубу корабля", - сообщил в воскресенье начальник пресс-службы флота Вадим Серга.

Он уточнил, что в ходе тренировок были задействованы вертолёты Ка-27ПЛ.

"В настоящее время отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота в составе фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", многофункционального судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер" продолжает переход в сложных гидрометеорологических условиях Северного моря", - сказал В.Серга.

26 февраля "Адмирал Горшков" вышел в первый дальний поход.

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Страны
Норвегия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Ка-27
Ка-27ПЛ
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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