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04.03.2019
ИноСМИ

The Asian Age (Индия): боевой самолет, который 56 лет назад "изменил" индийские ВВС

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Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх
Афганские истребители советского производства МиГ-21 в воздухе в районе действия банд душманов в провинции Балх.
Источник изображения: © РИА Новости, Лулишов Соломон

Приобретение МиГа-21 56 лет назад стало поворотным моментом для индийских ВВС. Купленный в те годы истребитель, пилот которого был объявлен «без вести пропавшим» после вторжения пакистанских самолетов в индийское воздушное пространство, всё еще задействован на границах страны. Но индийские ВВС стали использовать МиГ-21, а позднее и Су-7 и другую советскую технику не так, как задумывали конструкторы.


Приобретение МиГа-21 стало поворотным моментом для индийских ВВС, а в каком-то смысле даже для всей Индии.

Легендарный Микоян-Гуревич МиГ-21, названный, как и все советские самолёты того времени, в честь конструкторов, впервые появился в военно-воздушных силах Индии (IAF) в 1963 году.

Задумайтесь об этом на секунду. Это было 56 лет назад. Сегодняшние новости подтверждают, что истребитель, пилот которого был объявлен "без вести пропавшим" после вторжения пакистанских самолетов в индийское воздушное пространство, всё еще задействован на границах страны.

Приобретение МиГа-21 стало поворотным моментом для индийских ВВС, а в чем-то и для всей Индии. Это был первый боевой самолёт индийских ВВС и первая система вооружений, приобретённая не на Западе после обретения независимости. Описать такую перемену словами невозможно.

У Советов была совершенно инае философия производства и военные доктрины, а следовательно, абсолютно другие методы обслуживания и эксплуатации.

Индийские ВВС приняли сознательное решение использовать технологию, но не процедуры и тактику, и эту практику стоило бы взять на вооружение в частном секторе.

Индийские ВВС стали использовать МиГ-21, а позднее и Су-7 и другую советскую технику не так, как задумывали конструкторы. Из-за того что мы работали иначе, нам требовалось другое вспомогательное оборудование, графики технического обслуживания и многое другое.

Советы, планировавшие массовые наземные сражения по всему континенту, построили и приняли на вооружение МиГи-21, как и большую часть своих боевых единиц, в огромном количестве и собирались разместить их в разных частях Центральной Европы. Если бы дело дошло до войны, командующие полками их истребителей быстро перемещали бы их из одного места в другое в течение одной или двух недель интенсивных операций, с тем чтобы за короткий период развернуть их как можно быстрее, не заботясь о сохранении двигателя или корпуса. Срок эксплуатации измерялся днями, максимум неделями.

Создатели МиГа-21 и близко не представляли ситуации, при которой эти же самолёты использовались десятками лет, как в Индии. Их бы удивило долголетие этого маленького классического образца 1950 года. Новое поколение индийских пилотов, в том числе первые три женщины - боевые летчицы, до сих пор летают на МиГах-21. В тот момент, когда в новостях рассказывают об индийских ВВС, нам следует помнить, что мы делаем с самолётами то, до чего не додумались даже их создатели.

Автор более 20 лет пишет об индийских военно-воздушных силах и армии в развивающихся странах. Он сын и пасынок офицеров индийской армии. Опубликовал около 50 статей, в том числе в американских. Британских и японских изданиях, и одну книгу. Его следующая книга - "Немногие позабытые" - будет опубликована издательством Harper Collins и расскажет об участии военно-воздушных сил Индии во Второй мировой войне.


K.S.Nair

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Индия
Пакистан
США
Япония
Продукция
МиГ-21
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