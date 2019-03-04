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04.03.2019
Интерфакс-АВН

В 2019 году три дивизиона ракетных комплексов "Бастион" поступят на Тихоокеанский, Северный и Черноморский флоты - источник

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Пуск ракеты из комплекса Бастион
Пуск ракеты из комплекса Бастион береговых войск Тихоокеанского флота.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - В 2019 году Минобороны РФ продолжит закупки береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" с сверхзвуковой крылатой ракетой "Оникс", сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"В 2019 году ожидается поступление трех ракетных дивизионов. Они войдут в состав береговых и сухопутных войск Тихоокеанского, Северного и Черноморского флотов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в части, касающейся Черноморского флота, у которого в Крыму уже развернут БРК "Бастион", речь идет об очередном дивизионе БРК этого типа. "Замена БРК "Утес" в Крыму на БРК "Бастион" шахтного базирования пока не планируется", сказал он.

Ранее БРК "Бастион" разработки и производства реутовского НПО машиностроения поступил на вооружение всех флотов ВМФ России.

Эти БРК отмечены, в частности, в Крыму, на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), в Калининградской области, в Сирии, на Камчатке.

По открытым данным, дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

15 ноября 2016г. развернутый в Сирии БРК "Бастион" нанес удар крылатыми ракетами "Оникс" по наземным целям террористов.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
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