Для российских военных разработали робота-санитара

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Медицинского робота, способного эвакуировать солдат с поля боя, разработали для российской армии, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Опытный образец уже готов, сейчас решается вопрос о начале испытаний", - сказал собеседник агентства.

По его словам, робот предназначен для эвакуации раненых с поля боя. Он также способен отслеживать основные показатели жизнедеятельности бойца.

В 2016 году Министерство обороны объявило тендер на "проведение исследований по созданию семейства многофункциональных роботизированных медицинских систем для эвакуации раненых и пораженных на перспективных наземных, водных и воздушных средствах транспорта".

На проведение работ было выделено 96 млн рублей. Как указывалось в документации тендера, образец "не является медицинским изделием и не предназначен для оказания медицинской помощи в реальных условиях".

В настоящий момент известно о нескольких боевых роботах, разработанных для российской армии. Среди них робот-сапер "Уран-6", боевые роботы "Уран-9", "Нерехта", "Соратник" "Кунгас", "Платформа-М" и "Арго". По сообщениям Минобороны РФ, роботы "Уран-6" и "Уран-9", применялись в ходе российской военной операции в Сирии. Эти роботы также участвовали в Параде Победы на Красной площади в 2018 году.

Ранее собеседник "Интерфакса" сообщил, что военные в скором времени планируют принять на вооружение робота "Уран-9". В главном управлении научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ также сообщили агентству, что на вооружение планируется принять робот "Нерехта".

Отечественные боевые роботы среди прочего оснащены 7,62 и 12мм пулеметами, 30мм пушкой и противотанковыми ракетами.