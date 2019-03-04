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04.03.2019
Интерфакс-АВН

США и Южная Корея в понедельник возобновляют проведение совместных военных учений под новым названием - командование

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Совместные учения США и Южной Кореи
Совместные учения США и Южной Кореи.
Источник изображения: news.cn

Гонконг. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng начинаются в понедельник, сообщило командование силами США в Южной Корее и объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", - говорится в совместном заявлении.

Предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и южнокорейский министр обороны Чон Ген Ду утвердили предложение командования американских войск в Южной Корее и командования ВС Южной Кореи о прекращении проведения ежегодных совместных военных учений Kye Resolve and Foal Eagle, сообщил Пентагон в ночь на воскресенье.

"Министры рассмотрели и одобрили решение, рекомендованное командующим силами США в Южной Корее и объединенным комитетом начальников штабов ВС Южной Кореи... Обе стороны решили завершить практику проведения серий учений Kye Resolve and Foal Eagle", собщил Пентагон.

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Страны
США
Южная Корея
Проекты
Военные учения
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