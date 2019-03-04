Илон Маск после запуска Crew Dragon к МКС выразил признательность Трампу и NASA

Ранее президент США поздравил SpaceX с успешным запуском ракеты

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск в субботу после первого запуска американского корабля Crew Dragon к МКС выразил признательность Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и президенту Дональду Трампу.

"Спасибо вам от лица SpaceX. И также спасибо NASA, без которого этого не произошло бы", - написал Маск в Twitter. Он ответил таким образом на реплику американского лидера, который в этой же соцсети поздравил SpaceX с успехом.

Директор NASA Джим Брайденстайн в свою очередь констатировал в своем микроблоге, что американская администрация обеспечила достаточное финансирование управления, что позволяет ему "продвигаться вперед". "Сегодня - МКС. Завтра - Луна!" - написал Брайденстайн в ответ на сообщение Трампа.

Первый запуск нового корабля Crew Dragon без экипажа к МКС был осуществлен в субботу с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX стартовала в 02:49 утра по местному времени (10:49 мск) с пусковой площадки 39А.

SpaceX представила пилотируемую версию корабля Crew Dragon (другое название - Dragon v2) в мае 2014 года. В сентябре того же года между NASA и SpaceX был заключен контракт на $2,6 млрд для завершения разработки Dragon v2 и его сертификации для полетов на МКС, а в ноябре и декабре 2015 года были подписаны контракты на полет к МКС двух таких кораблей с экипажами. В феврале 2017 года SpaceX озвучила планы использования Crew Dragon для туристических полетов вокруг Луны. Crew Dragon - это модификация грузового корабля Dragon, который уже перевозит грузы для МКС.