Южнокорейский эмиссар направляется в Вашингтон для согласования дальнейших действий двух стран в области денуклеаризации

Гонконг. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Представитель Южной Кореи по вопросам обеспечения мира на Корейском полуострове Ли До Хун намерен в ближайшее время отправиться в Вашингтон для координации дальнейших усилий двух стран в вопросах денуклеаризации КНДР, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на дипломатические источники.

В США чиновник планирует обсудить данную проблему со спецпредставителем США по Северной Корее Стивеном Биганом, однако о конкретном графике пребывания Ли До Хуна в Вашингтоне пока не сообщалось, отмечает южнокорейское агентство.

Оно проинформировало, что ранее Ли До Хун планировал встретиться с С.Биганом в Ханое по завершении саммита США-КНДР, однако встречу не удалось организовать в связи с тем, что С.Биган вместе с госсекретарем США Майком Помпео вылетел на Филиппины.

США и Южная Корея после завершившегося без конкретных результатов ханойского саммита условились поддерживать тесные контакты с тем, чтобы переговоры по денуклеаризации не прервались.