На "Армии-2019" рассекретят новейшую РХМ-8

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Новейшую российскую машину радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 впервые продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Об этом сообщается на function.mil.ru.

Данная новинка отечественного ВПК существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени в систему управления войсками, повысит оперативность, достоверность и полноту выявления РХБ обстановки, точность прогнозов.

Во время форума войска РХБ защиты продемонстрируют более 70 образцов военной техники. Среди них тяжелая огнеметная система "Солнцепек", мобильные подвижные лаборатории, машина ТДА-3 для постановки дымовых завес, универсальная станция обработки УССО для дегазации и дезинфекции крупных объектов и личных вещей и оружия.