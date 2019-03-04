"Троянский конь" по-американски: новая стратегия США

Генштаб РФ разобрался с новой стратегией США "Троянский конь"

Пентагон разрабатывает новую стратегию военных действий - "Троянский конь" - основанную на использовании протестного потенциала "пятой колонны" и нанесении ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам, заявили в Генштабе РФ. Там уверены, что Вашингтон использует такую тактику для подрыва суверенитета "неугодных стран".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о начале разработки Пентагоном новой стратегии ведения военных действий - "Троянский конь". По словам военного, ее суть заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" для дестабилизации обстановки, а также в одновременном нанесении ударов высокоточным оружием (ВТО) по наиболее важным объектам.

По словам Герасимова, США и их союзники уже прорабатывают военные действия наступательного характера с целью ликвидации государственности неугодных стран, подрыва суверенитета и смены законно избранных органов государственной власти.

"США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы"", - подчеркнул Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, такая тактика была использована в Ираке, в Ливии и на Украине. А сегодня аналогичные действия происходят в Венесуэле, заметил начальник Генштаба.

Россия обвиняет США во вмешательстве в массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые начались 21 января, через некоторое время после приведения его к присяге. Вскоре после начала беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Его поддержал ряд западных стран во главе с США. Мадуро настаивает на том, что глава парламента является лишь "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран, в свою очередь, выразили поддержку избранному главе государства как легитимному президенту Венесуэлы. А "президентский статус" Гуаидо в Москве назвали несуществующим.

1 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес заявил, что США вероломно нарушили принцип невмешательства, положенный в основу любых международных отношений.

Впрочем, по словам Герасимова, Россия не боится обозначенных стратегий США и готова к предотвращению любой из них. По его словам, за последние годы военные ученые совместно с Генеральным штабом разработали концептуальные подходы, способные нейтрализовать агрессивные действия вероятных противников, заявил военный.

Основой ответа со стороны Москвы он назвал "стратегию активной обороны" - проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства с учетом оборонительного характера российской военной доктрины.

"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", - подчеркнул начальник Генштаба.

Кстати, до Герасимова о новой стратегии Пентагона неделей ранее говорил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн во время выступления в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. Он назвал главной ее особенностью скрытное проникновение вглубь территории противника.

Идея заключается в том, подчеркнул американский военный, чтобы нанести удар не по сильным, а по слабым сторонам оппонента.

Таким образом у американской армии будут "асимметричные преимущества" перед противником, убежден генерал. Пода противниками имеются в виду прежде всего Россия и Китай. Голдфайн подчеркнул, что угрозы именно с их стороны и подтолкнули американское военное ведомство к разработке такого плана.

Он уточнил, что стратегия предполагает привлечение всех видов войск, главным образом - истребителей F-35. По словам генерала, на разработку такой стратегии может уйти около года и порядка $135 млрд.

Такая стратегия напомнила Telepolis тактику "троянского коня". При этом каким именно образом США собираются воплотить эту концепцию в жизнь, учитывая наличие у России и Китая современных видов вооружений, остается загадкой, обратили внимание в издании.

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин предположил, что американский генерал слишком сильно увлекся чтением фантастики.

Российский военный убежден, что США намерены и дальше практиковаться в "ведении гибридной войны", что на сегодняшний день и наблюдается в Венесуэле.

Шурыгин также заметил, что предлагаемая Голдфайном стратегия базируется на принципе раскола общества.

"Все скрытые вторжения возможны только в одном случае - когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность", - пояснил эксперт RT.

К тому же он назвал эту стратегию давно известной и банальной, но вовсе не новой.

Лидия Мисник