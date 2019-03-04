И Patriot, и С-400: какие системы ПРО купит Турция

Турция ведет переговоры с США о покупке ЗРК Patriot

Турция начала переговоры с США о покупке зенитных противоракетных комплексов Patriot. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от покупки российских систем С-400. Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд.

Турция опровергла появившиеся ранее сообщения СМИ об отказе от предложения США о покупке зенитных противоракетных комплексов Patriot. Анкара и Вашингтон уже начали переговоры по вопросу о закупке Турцией американских ЗРК, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Американцы положительно отреагировали на последнее письмо по вопросу по ЗРК Patriot, которое мы отправили два года назад, и переговоры начались", - сказал дипломат.

Он подчеркнул, что во главу угла в переговорном процессе будут поставлены такие факторы, как цена, график поставок и перспективы передачи технологий.

Ранее американское информационное агентство Bloomberg сообщило, что предложение США о поставке ЗРК Турции не включает условий кредитного соглашения, а также пункт о передаче технологий, что является ключевым требованием Анкары. Соответственно, переговоры зашли в тупик, утверждалось в материале СМИ.

"Турция, похоже, ищет причины уйти от сделки с США. При этом США предложили Турции более выгодные условия, как по ценам, так и по совместному производству, чем Россия, чтобы убедить Анкару не совершать покупку [российских систем ПРО] С-400", - рассказывал высокопоставленный американский чиновник.

Тремя днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет делать шагов назад в вопросе покупки российских С-400. По его словам, президент России Владимир Путин предоставил Турции хорошие условия для покупки вооружения. Эрдоган также подчеркнул, что надеется на изменение жесткого подхода США по поводу закупки Турцией российских комплексов.

Турецкий лидер также сообщил, что США постоянно уговаривают Стамбул отказаться от покупки российских систем.

При этом, отметил он, НАТО не возражает против подобного контракта.

"Но почему мы должны отказаться? Мы имеем право использовать различные системы. В НАТО ясно сказали, что это не создаст проблем. Греция имеет C-300 в течение многих лет, но вы ей ничего не говорите", - сказал Эрдоган.

В свою очередь, руководитель турецкого управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что Анкару не устраивают предложенные Вашингтоном условия продажи ЗРК Patriot. По словам Демира, турецкая сторона обращалась к США по этому поводу, но ответ получила спусти 1,5 года.

"Мы не можем принять условия и детали предложения США в их нынешнем виде", - сказал Демир.

Со своей стороны вице-президент США Майкл Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Вашингтон не намерен сложа руки наблюдать, как его союзники закупают оружие у потенциальных противников.

"Мы просто так не будем смотреть на то, как наши союзники закупают оружие у наших противников. Мы не сможем дать гарантию мира на Западе, если наши союзники зависят от Востока", - подчеркнул он.

Договор на поставку четырех дивизионов российских ЗРК был заключен между Москвой и Анкарой в декабре 2017 года. Стоимость контракта составляет $2,5 млрд, 55% из которых покроет российский кредит на поставку в Турцию С-400, рассказывал глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Этот договор американская сторона восприняла с критикой. Одна из причин связана с риском этого предприятия для НАТО, о котором заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс.

Он считает, что в случае покупки Анкарой этого оружия, используемого "известными противниками" НАТО, поставившая С-400 сторона получит возможность изучить работу и технические характеристики американских истребителей F-35.

Турецкое издание Yeni Şafak также передавало слова Эрдогана о том, что Турция "также интересуется новыми комплексами С-500", наиболее ожидаемой новинкой российской противовоздушной обороны в ближайшие годы, передает НСН.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в ходе разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил его в том, что конгресс США не будет блокировать возможную сделку по продаже систем Patriot.

По данным американских журналистов, стоимость одного российского комплекса С-400 составляет около $500 млн. В то время как американский комплекс Patriot, стоящий на вооружении с 1980-х годов, стоит примерно $1 млрд, передает ФАН.

Рафаэль Фахрутдинов