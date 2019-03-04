Главы Минобороны РФ и Индии заявили о необходимости наращивать взаимодействие в борьбе с террористическими угрозами

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Военное сотрудничество, наращивание взаимодействия в сфере антитеррора обсудили в ходе переговоров по телефону министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Индии Нирмала Ситхараман, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

"Руководители оборонных ведомств также обсудили текущее состояние и перспективы развития российско-индийского сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - заявили в Минобороны РФ.

С.Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью индийских военнослужащих в результате террористического акта 14 февраля 2019 гола в Пулвама.

Как сообщалось, 14 февраля несколько десятков индийских военнослужащих погибли и получили ранения в результате взрыва бомбы на юге индийского штата Джамму и Кашмир. По данным полиции, автомобиль взорвался рядом с автобусом, перевозившим солдат на шоссе в районе Пулвама.

На этой неделе произошли военные инциденты между Индией и Пакистаном. Как сообщалось, несколько самолетов индийских и пакистанских ВВС были сбиты в районе линии контроля, которая фактически разделяет Кашмир на индийскую и пакистанскую части.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия может предоставить площадку для организации переговоров между Пакистаном и Индией для урегулирования обострившегося между ними конфликта, если Дели и Исламабад выразят такое желание.