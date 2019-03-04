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04.03.2019
ТАСС

В Генштабе заявили, что соперники РФ готовятся к войнам с использованием оружия из космоса

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В. Путин, С. Шойгу, В. Герасимов, И. Костюков
В. Путин, С. Шойгу, В. Герасимов, И. Костюков.
Источник изображения: gazeta.ru

Начальник Генштаба Валерий Герасимов указал на необходимость продолжать развивать формы и способы применения Вооруженных сил, прежде всего в стратегическом сдерживании

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Геополитические соперники России готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха и из космоса, с активным ведением информационного противоборства. Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

По его словам, современные конфликты характеризуются привлечением средств экономического, политического, дипломатического, информационного давления, а также демонстрацией военной мощи в интересах усиления эффективности невоенных мер.

"Между тем геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политические цели не только в ходе локальных конфликтов с ограниченными целями. Они готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником", с задействованием высокоточных средств поражения с воздуха, моря и из космоса, с активным ведением информационного противоборства", - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "в этих условиях Вооруженные силы РФ должны быть готовы к ведению войн и вооруженных конфликтов нового типа с использованием "классических" и "асимметричных" способов действий.

"Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", - отметил начальник Генштаба.

"Следует и дальше развивать формы и способы применения Вооруженных сил, прежде всего в стратегическом сдерживании, а также совершенствовать организацию обороны государства", - добавил Герасимов.

Призыв к ученым

Герасимов призвал военных ученых активизировать поиск и внедрение средств противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса. По его словам, США своими действиями создают предпосылки для милитаризации космоса.

"Военные ученые должны активизировать исследования по поиску и внедрению новых способов применения перспективного вооружения, а также обоснованию форм противодействия возможным военным действиям вероятного противника в космосе и из космоса", - сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что актуальной задачей развития военной стратегии России является обоснование и совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания. "Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и ее союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развертываются современные образцы вооружения, в том числе принципиально новые виды оружия", - подчеркнул начальник Генштаба.

Он напомнил, что началось серийное производство новых образцов вооружения в интересах оснащения ими Вооруженных сил. "Авангард", "Сармат", новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" показало свою высокую эффективность, успешно проходят испытания комплексов "Посейдон" и "Буревестник". Идет плановая работа по созданию гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", - перечислил генерал.

"Не подлежит сомнению тот факт, что в этой области мы уверенно лидируем по сравнению с технологически развитыми странами мира", - отметил он. Герсимов также сообщил, что "принято решение о проведении научных и конструкторских работ по разработке наземных комплексов гиперзвуковых ракет средней и меньшей дальности".

"Создание новых образцов оружия не будет втягивать Россию в новую гонку вооружения. Достаточное для сдерживания количество новых комплексов будет создано в рамках запланированного военного бюджета. Проводимая нашими западными партнерами политика вынуждает нас на угрозу отвечать созданием угрозы, планировать в перспективе нанесение ударов по центрам принятия решения, а также по пусковым установкам, позволяющим осуществить боевое применение крылатых ракет по объектам на территории России", - подчеркнул начальник Генштаба РФ.

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