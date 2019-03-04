Генштаб РФ сообщил о разработке США операций по подрыву суверенитета неугодных стран

Первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов отметил, что Вашингтон работает над стратегией цветных революций с использованием оружия

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. США и их союзники прорабатывают военные действия наступательного характера, целью которых является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти. Об этом сообщил в субботу начальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

"США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики. Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы". Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти", - сказал Герасимов.

"Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле", - сказал начальник Генштаба.

По словам генерала, Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения военных действий "Троянский конь", суть которой заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" для дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием (ВТО) по наиболее важным объектам.

"Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили "Троянский конь". Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", - сказал он.

"Хотел бы отметить, что Российская Федерация готова к предотвращению любой из этих стратегий. За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", - подчеркнул Герасимов.

По его словам, основой ответа РФ является "стратегия активной обороны", которая с учетом оборонительного характера российской военной доктрины предусматривает проведение комплекса мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

"Именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых. Это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства. Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди", - добавил начальник Генштаба.