РФ должна обеспечить техническое и организационное превосходство над любым потенциальным противником - Герасимов

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся, поэтому все необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска еще в мирное время, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", - сказал он, выступая на общем собрании Академии военных наук

"Это требование должно стать ключевым при постановке задач и перед оборонно-промышленным комплексом на разработку новых образцов вооружений. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, а научные организации получат ориентиры для развития фундаментальных и прикладных исследований в военной науке", - отметил В.Герасимов.