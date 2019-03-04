РФ должна обеспечить техническое и организационное превосходство над любым потенциальным противником - Герасимов
Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся, поэтому все необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска еще в мирное время, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", - сказал он, выступая на общем собрании Академии военных наук
"Это требование должно стать ключевым при постановке задач и перед оборонно-промышленным комплексом на разработку новых образцов вооружений. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, а научные организации получат ориентиры для развития фундаментальных и прикладных исследований в военной науке", - отметил В.Герасимов.
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Как пел Высоцкий, "а в это время Бонапарт переходил границу..."
А в это время журнал "Эксперт" пишет: "Россия близка к тому, чтобы утратить собственное подшипниковое производство".
http://expert.ru/expert/2019/10/chtobyi-vsyo-zavertelos/
А ранее ж. "Эксперт" писал, что по макроэкономическим показателям производство в России - это "ИСЧЕЗАЮЩИЙ вид деятельности".
Я это не к тому, что "всё пропало". А к тому, что нужно шевелить мозгами и жо-ми. Интенсивно шевелить! Но не начинают шевелить пока петух в ж. не клюнет.
Взять хотя бы машиностроение. Неужели так сложно провести мониторинг российских (уже сделанных!) разработок, выделить те, которые могут значительным образом повысить конкурентоспособность машиностроительной продукции. И развить их в кратчайшие сроки, обеспечить масштабное освоение в производстве. Это же как дважды два. Нет, будут сидеть в комиссиях, потеть в мундирах, составлять дорожные карты и т.п.
Проведите такой мониторинг, доведите его результаты до специалистов и лпр всех мастей, опубликуйте результаты в ж. "Эксперт" (раз уж у нас теперь всё открыто и ничего не тайно), учитывайте их при формировании ТЗ на производство и модернизацию ВВСТ. Развейте интенсивно те направления (по тем узлам и технологиям), по которым мы можем стать мировыми лидерами. А такие направления есть и этот потенциал не используются. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Не используется годами, если не десятилетиями.
Товарищ генерал, выглядите Вы сурово и высказываетесь в верном ключе, но обращаю Ваше внимание на вышесказанное. Яволь?