Войти
04.03.2019
Интерфакс-АВН

РФ должна обеспечить техническое и организационное превосходство над любым потенциальным противником - Герасимов

666
1
+3
Gerasimov_Valeriy_003
Коллаж Андрея Седых. Военно-промышленный курьер .

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Сложность современного вооружения такова, что наладить его производство в короткие сроки с началом военных действий вряд ли удастся, поэтому все необходимое должно выпускаться в требуемом количестве и поступать в войска еще в мирное время, заявил в субботу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Мы должны всеми силами обеспечить техническое, технологическое, организационное превосходство над любым потенциальным противником", - сказал он, выступая на общем собрании Академии военных наук

"Это требование должно стать ключевым при постановке задач и перед оборонно-промышленным комплексом на разработку новых образцов вооружений. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планирование, а научные организации получат ориентиры для развития фундаментальных и прикладных исследований в военной науке", - отметил В.Герасимов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Похожие новости
09.11.2017
Генштаб заявил о создании в Крыму самодостаточной группировки войск
23.12.2016
Путин определит основные задачи Вооруженных сил РФ на 2017 год на коллегии Минобороны
13.08.2014
Миссия выполнима
21.11.2013
Белорусские беспилотники долетят до Туркменистана
25.07.2013
Махмуту Гарееву вручили офицерскую шашку
23.05.2013
Международный Салон «Комплексная безопасность» продолжает свою работу
1 комментарий
№1
04.03.2019 12:24
Яволь!
Как пел Высоцкий, "а в это время Бонапарт переходил границу..."
А в это время журнал "Эксперт" пишет: "Россия близка к тому, чтобы утратить собственное подшипниковое производство".
http://expert.ru/expert/2019/10/chtobyi-vsyo-zavertelos/
А ранее ж. "Эксперт" писал, что по макроэкономическим показателям производство в России - это "ИСЧЕЗАЮЩИЙ вид деятельности".
Я это не к тому, что "всё пропало". А к тому, что нужно шевелить мозгами и жо-ми. Интенсивно шевелить! Но не начинают шевелить пока петух в ж. не клюнет.  
Взять хотя бы машиностроение. Неужели так сложно провести мониторинг российских  (уже сделанных!) разработок, выделить те, которые могут значительным образом повысить конкурентоспособность машиностроительной продукции. И развить их в кратчайшие сроки, обеспечить масштабное освоение в производстве. Это же как дважды два. Нет, будут сидеть в комиссиях, потеть в мундирах,  составлять дорожные карты и т.п.
Проведите такой мониторинг, доведите его результаты до специалистов и лпр всех мастей, опубликуйте результаты в ж. "Эксперт" (раз уж у нас теперь всё открыто и ничего не тайно), учитывайте их при формировании ТЗ на производство и модернизацию ВВСТ.  Развейте интенсивно те направления (по тем узлам и технологиям), по которым мы можем стать мировыми лидерами.  А такие направления есть и этот потенциал не используются. НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. Не используется годами, если не десятилетиями.
Товарищ генерал, выглядите Вы сурово и высказываетесь в верном ключе, но обращаю Ваше внимание на вышесказанное. Яволь?
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху
  • 04.03 14:10
  • 1
Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста