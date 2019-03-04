Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 в субботу после запуска новейшего космического корабля Crew Dragon совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 в 10:49 мск, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).