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04.03.2019
Интерфакс-АВН

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике

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Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9.
Источник изображения: © EPA/SPACEX

Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 в субботу после запуска новейшего космического корабля Crew Dragon совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 в 10:49 мск, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
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