Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила посадку на плавучей платформе в Атлантике
Ракета Falcon 9.
Источник изображения: © EPA/SPACEX
Вашингтон. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Первая многоразовая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 в субботу после запуска новейшего космического корабля Crew Dragon совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.
Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 в 10:49 мск, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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