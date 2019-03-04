Более 3,5 тыс. военнослужащих ПВО вышли на полигоны юга России в рамках учений

Им предстоит выполнить задачи по совершению маршей и подготовке техники к ведению обороны от нападения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 марта. /ТАСС/. Более 3,5 тыс. военнослужащих из зенитных подразделений Южного военного округа (ЮВО) вышли на окружные армейские полигоны для совершенствования полевой выучки. Об этом сообщает в субботу пресс-служба ЮВО.

"Более 3,5 тыс. человек из состава расчетов зенитно-ракетных комплексов подразделений ПВО вышли на 30 полигонов, где организованы занятия по специальной и тактической подготовке", - говорится в распространенном сообщении.

В частности, воинам-зенитчикам до начала апреля предстоит выполнить задачи по совершению маршей, инженерному оборудованию местности, топогеодезической привязке, подготовке позиций и техники к ведению обороны от нападения условного противника.

Мероприятия боевой подготовки организованы на 30 полигонах, расположенных в Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях, на Кубани и Ставрополье, в Крыму, Ингушетии, Дагестане, Чечне, Северной Осетии и Адыгее.

В практических мероприятиях задействованы расчеты около 750 единиц специальной техники, в числе которых зенитные пушечно-ракетные комплексы "Тунгуска" и "Панцирь-С1", зенитные артиллерийские комплексы ЗСУ-23-4 "Шилка", зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф", "Тор-М", "Бук- М3", "Оса" и "Стрела-10М".

На завершающем этапе учений с подразделениями будут проведены тактические учения с выполнением боевых стрельб. Расчеты ПВО на специализированном полигоне Капустин Яр в Астраханской области отразят удары тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов и высокоточного оружия условного противника.