Если бы не амбиции Порошенко: Лукашенко рассказал про Донбасс

Лукашенко сказал, кто должен сделать первый шаг для мира в Донбассе

Деэскалация конфликта в Донбассе зависит от украинского лидера Петра Порошенко, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ранее в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин также указал, что блокаду между Донбассом и остальной части Украины установил Киев и, соответственно, украинским властям надо задавать вопрос о разрешении конфликта.

Первые шаги по урегулированию конфликта в Донбассе должен сделать украинский лидер Петр Порошенко, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ.

"Я Петру Алексеевичу говорил: война идет на Украине, у тебя, в твоем доме. Я ему откровенно говорил. Если бы было меньше амбиций… Первые шаги должен делать президент Украины, потому что в его доме пожар", - указал белорусский глава.

Президент Белоруссии добавил, что для Порошенко существует некая польза "российского утюга". По словам Лукашенко, президент Украины "молится", чтобы до выборов ситуация в стране оставалась под таким же пристальным вниманием россиян и - в частности - российских СМИ, передает ФАН.

В середине января Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком, чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины.

Президент попросил украинского политика еще раз высказать свою точку зрения по ситуации на востоке Украины и сориентировать его в происходящих событиях, чтобы определить дальнейшие действия Минска.

По итогам переговоров Лукашенко призвал закончить военный конфликт в Донбассе, который он охарактеризовал как "недоразумение".

"Это недоразумение - иначе не назовешь - надо заканчивать. Мы делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", - сказал Лукашенко, не став уточнять, о каких "врагах и соперниках" идет речь.

Медведчук в свою очередь поблагодарил Лукашенко за его личный вклад и роль Белоруссии в мирном урегулировании внутриукраинского конфликта, напомнив, что Минск предоставил площадку для переговоров, а подписанные там соглашения являются единственным планом прекращения конфликта.

"Несмотря на то, что они не исполняются, к большому сожалению, но это единственное соглашение, которое существует как план мирного урегулирования. И все-таки все стороны понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", - сказал Медведчук.

В декабре 2018 года в ходе Большой пресс-конференции президент России Владимир Путин также указал, что блокаду между Донбассом и остальной части Украины установил Киев, и, соответственно, украинским властям надо задавать вопрос о деэскалации.

"Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание", - заявил Путин.

По его словам, Украина является важным торговым партнером России.

"Мы действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку, но только для того, чтобы их окончательно не раздавили, не съели и не порвали. И мы будем делать это дальше", - подчеркнул Путин.

В том же месяце Путин во время пресс-конференции по итогам саммита G20 назвал нынешние власти Украины "партией войны".

По его мнению, пока "партия войны" находится у власти на Украине, военные действия будут продолжаться.

"Что меня особенно огорчает, это то, что анализ последних событий, связанных с этим инцидентом или провокацией в Черном море, и то, что мы видим на Донбассе - говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании этой ситуации вообще, а тем более мирными средствами", - сказал президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что Украина - близкая России страна, и потому ему небезразлично дальнейшее развитие событий.

"Посмотрим, как дальше будут развиваться события на Украине. Нам это небезразлично, потому что это близкая нам страна", - добавил Путин.

Чуть ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в США посоветовали Украине создать "революционную ситуацию" в Донбассе.

По его словам, советники из Соединенных Штатов предложили ужесточить пограничный контроль с Донбассом. Более того, Вашингтон посоветовал Киеву перекрыть воду и электроснабжение. Таким образом, планируется создать "недопустимое" для России положение, из которого не будет выхода.

Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов отметил характерную для США тактику ведения военных конфликтов.

В октябре прошлого года Лукашенко допустил возможность размещения на территории Донбасса совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ.

"Необходимо вести дальнейший поиск взаимоприемлемого решения по размещению на Донбассе миротворцев. Возможно, рассмотреть вариант размещения совместной миссии ООН и ОБСЕ на Украине", - сказал политик.

В Москве ответили, что готовы принять эту инициативу, но главное слово все равно должно оставаться за самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а от диалога с ними Киев отказывается.

Рафаэль Фахрутдинов