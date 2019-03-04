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04.03.2019
Военное обозрение

Новейшую машину РХБ разведки и другую технику РХБЗ покажут на "Армии-2019"

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Новейшая машин радиационной, химической и биологической разведки РХМ-8 будет представлена на международном форуме "Армия-2019", сообщил газете "Красная звезда" начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Источник изображения: Минобороны РФ

Новейшая машина РХБ разведки РХМ-8 будет представлена рамках экспозиции "Армия России - завтра". РХМ-8 монтируется на базе бронеавтомобиля "Тигр". Она предназначена для взводов и рот РХБ-защиты, входящих в состав полков или дивизий. Машина оснащена прибором химической разведки дистанционного действия, газовым анализатором и датчиками ионизирующего излучения. Использование данной машины существенно ускорит ведение РХБ разведки, сбор, обработку и передачу данных в реальном режиме времени.

Кроме машины РХМ-8 в рамках форума военные продемонстрируют тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" в действии.

В динамической части форума покажем возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, а также действий огнеметного подразделения с использованием реактивных пехотных огнеметов РПО-А и дымовой машины ТДА-3

- заявил Кириллов.

Источник изображения: Минобороны РФ

Всего во время форума планируется показать более 70 образцов военной техники РХБЗ. Форум "Армия-2019" пройдет с 25 по 30 июня в выставочном центре ВС "Патриот", на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино (динамическая часть).

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Россия
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Солнцепёк
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Шмель РПО
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