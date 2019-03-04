Обучение у российских специалистов прошли свыше 2 тыс. военных и сотрудников правоохранительных структур ЦАР - МИД РФ

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты к настоящему моменту обучили более 2 тыс. сотрудников Вооруженных сил и правоохранительных органов Центрально-Африканской Республики (ЦАР), сообщили в пятницу в МИД России.

"На сегодняшний день наши специалисты обучили более 2000 сотрудников Вооруженных сил и сил правопорядка ЦАР, которые уже приступили к выполнению неотложных задач по защите гражданского населения, поддержанию безопасности и распространению государственной власти на всю территорию государства", - говорится в сообщении, размещенном на странице МИД РФ в Facebook.

Ранее сообщалось, что в ЦАР находятся российские военные и гражданские инструкторы по приглашению руководства этой страны с целью оказания содействия в подготовке центральноафриканских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.