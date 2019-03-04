Войти
04.03.2019
ЦАМТО

В 2019 году Минобороны России получило на вооружение тринадцать боевых вертолетов

513
0
+1
Ми-28УБ
Учебно-боевой вертолет Ми-28УБ.
Источник изображения: russianhelicopters.aero

ЦАМТО, 1 марта. С начала 2019 года ВС ВФ уже получили 13 новых боевых вертолетов, которые переданы предприятиями промышленности в эксплуатацию.

В частности, в ВКС поступили на вооружение 2 транспортно-боевых вертолета Ми-35М, 2 учебно-боевых Ми-28УБ, а также 3 вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", 4 Ми-35М и два Ми-28УБ были получены ранее.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Ударный вертолет Ми-28Н способен выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений, а также уничтожения воздушных целей. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого ракетного вооружения и мощной пушечной установкой.

Учебно-боевые Ми-28УБ оборудованы двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Это позволяет обучать военных летчиков и курсантов, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". На вертолете установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации.

Важной особенностью новой модификации вертолета является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение боевых и навигационных задач. Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа на Ми-28УБ была расширена кабина экипажа, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочих мест летчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-28Н
Ми-28УБ
Ми-35
Ми-35М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
31.10.2016
"Терминаторы", "Аллигаторы" и "Коровы": чем воюет армейская авиация России
01.07.2016
Годовой отчет "Роствертола" за 2015 год
02.02.2011
"Вертолеты России" намерены довести долю в уставном капитале "Роствертола" до 100 процентов
18.08.2010
Роствертол" увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1-м полугодии на 9,7 процента
22.04.2010
"Роствертол" в полном объеме разместил облигации на сумму 500 млн рублей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 04.03 14:12
  • 1
Израиль не будет терпеть присутствие Ирана в Сирии - Нетаньяху
  • 04.03 14:10
  • 1
Страны "Бухарестской девятки" заявили об опасности Крымского моста