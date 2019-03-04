В 2019 году Минобороны России получило на вооружение тринадцать боевых вертолетов

ЦАМТО, 1 марта. С начала 2019 года ВС ВФ уже получили 13 новых боевых вертолетов, которые переданы предприятиями промышленности в эксплуатацию.

В частности, в ВКС поступили на вооружение 2 транспортно-боевых вертолета Ми-35М, 2 учебно-боевых Ми-28УБ, а также 3 вертолета Ми-28Н "Ночной охотник", 4 Ми-35М и два Ми-28УБ были получены ранее.

Транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск. Он оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

Ударный вертолет Ми-28Н способен выполнять боевые задачи в любое время суток. Он предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений, а также уничтожения воздушных целей. Вертолет обладает усиленной бронезащитой, отличается повышенной боевой живучестью, оснащен современным высокоточным комплексом управляемого и неуправляемого ракетного вооружения и мощной пушечной установкой.

Учебно-боевые Ми-28УБ оборудованы двойной системой управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. Это позволяет обучать военных летчиков и курсантов, которым необходима практика налета на "Ночных охотниках". На вертолете установлен пульт имитации отказов, который позволяет смоделировать для обучаемого летчика отказ оборудования в полете и улучшить натренированность обучаемого в кризисной ситуации.

Важной особенностью новой модификации вертолета является наличие бортовой радиолокационной станции, которая существенно облегчает решение боевых и навигационных задач. Ми-28УБ оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение данного комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа на Ми-28УБ была расширена кабина экипажа, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочих мест летчиков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.