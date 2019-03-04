Патроны калибра 5,45 мм, от которых может отказаться Минобороны, сделали мощнее

Ведомство хотело отказаться от этих патронов из-за их недостаточного пробивного действия на средних и повышенных дальностях стрельбы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) в рамках работ над экипировкой "Ратник" создал более мощный боеприпас калибра 5,45 мм, а также его версию с повышенной кучностью. Об этом журналистам сообщил генконструктор экипировки Олег Некрасов.

Ранее сообщалось, что Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны рассматривает возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения российской армии, из-за их недостаточного пробивного действия на средних и повышенных дальностях стрельбы.

"В рамках ОКР "Ратник" созданы два боеприпаса: 7Н39 и 7Н40. Один с повышенной кучностью стрельбы, у второго повышено бронебойное действие", - сказал Некрасов. Конструктор экипировки уточнил, что "новый патрон 7Н39 пробивает на 50-70 м броневой лист марки 2П, а 7Н40 увеличил кучность более чем в 1,5 раза по сравнению со штатным".

Некрасов подчеркнул, что новые патроны значительно превосходят имеющиеся на вооружении боеприпасы.

В то же время он признал, что ранее в калибре 5,45 мм у России было отставание от натовских боеприпасов по кучности одиночным огнем, а также были пожелания заказчика увеличить дальность бронепробития.

"Ратник"

В настоящее время в войсках используется боевая экипировка второго поколения "Ратник". По итогам боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития его системы бронезащиты, сообщил ранее глава компании - разработчика экипировки ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.

В ближайшее время в "Ратник" могут быть включены новые элементы, разрабатываемые для экипировки следующего поколения "Ратник-3". Это медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла. "Ратник-3" при той же степени защиты будет легче "Ратника" на 4 кг.