Войти
04.03.2019
ТАСС

Патроны калибра 5,45 мм, от которых может отказаться Минобороны, сделали мощнее

540
0
+2
Патроны
Патроны 5,45х39 мм, 7,62х39 мм, 7,62х54 мм и 12,7х108 мм.
Источник изображения: seoma.ru

Ведомство хотело отказаться от этих патронов из-за их недостаточного пробивного действия на средних и повышенных дальностях стрельбы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) в рамках работ над экипировкой "Ратник" создал более мощный боеприпас калибра 5,45 мм, а также его версию с повышенной кучностью. Об этом журналистам сообщил генконструктор экипировки Олег Некрасов.

Ранее сообщалось, что Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны рассматривает возможность отказа от патронов калибра 5,45 мм, используемых в автоматах АК-74, АК-12 и других образцах стрелкового вооружения российской армии, из-за их недостаточного пробивного действия на средних и повышенных дальностях стрельбы.

"В рамках ОКР "Ратник" созданы два боеприпаса: 7Н39 и 7Н40. Один с повышенной кучностью стрельбы, у второго повышено бронебойное действие", - сказал Некрасов. Конструктор экипировки уточнил, что "новый патрон 7Н39 пробивает на 50-70 м броневой лист марки 2П, а 7Н40 увеличил кучность более чем в 1,5 раза по сравнению со штатным".

Некрасов подчеркнул, что новые патроны значительно превосходят имеющиеся на вооружении боеприпасы.

В то же время он признал, что ранее в калибре 5,45 мм у России было отставание от натовских боеприпасов по кучности одиночным огнем, а также были пожелания заказчика увеличить дальность бронепробития.

"Ратник"

В настоящее время в войсках используется боевая экипировка второго поколения "Ратник". По итогам боевого применения не было зафиксировано ни одного пробития его системы бронезащиты, сообщил ранее глава компании - разработчика экипировки ЦНИИТОЧМАШ Дмитрий Семизоров.

В ближайшее время в "Ратник" могут быть включены новые элементы, разрабатываемые для экипировки следующего поколения "Ратник-3". Это медицинские датчики, противоминная обувь и электронное забрало, позволяющее стрелять в противника из-за угла. "Ратник-3" при той же степени защиты будет легче "Ратника" на 4 кг.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-12
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Ратник-3
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Медицина
Похожие новости
03.04.2018
Российские итоги оружейной выставки ArmHiTec 2018
20.10.2017
"Суперамуниция" российского солдата (Gli Occhi Della Guerra, Италия)
27.04.2015
Автомат для "солдата будущего"
29.01.2015
АК-12 перестрелял конкурента
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.03 16:27
  • 1
Отставного генерала арестовали за мошенничество с "мертвыми душами"
  • 04.03 16:21
  • 1
В США оценили Т-90М с боекомплектом 3ВОФ128 "Тельник"
  • 04.03 16:10
  • 4
В России признали неспособность "освоить некоторые технологии"
  • 04.03 16:06
  • 1
США готовят рои РЭБ-беспилотников
  • 04.03 16:05
  • 14
Полевые испытания самоходки "Лотос" завершатся в 2019 году
  • 04.03 16:02
  • 4
Российская БМП-2 оказалась отлично приспособлена к войне в пустыне
  • 04.03 15:47
  • 1
В НПО "Андроидная техника" заявили, что начинать освоение Марса должны роботы
  • 04.03 15:25
  • 1
Генштаб призвал активизировать исследования по защите от угроз в космосе
  • 04.03 15:09
  • 2
Для российских военных разработали робота-санитара
  • 04.03 15:08
  • 1
Корабль "Федерация" будет летать к МКС только в рамках испытаний
  • 04.03 15:02
  • 1
Корабль "Федерация" будет проходить испытания в 2022-2025 годах - Рогозин
  • 04.03 14:52
  • 2
Промахи индийских ВВС при использовании SPICE-2000 оценили в сотни метров
  • 04.03 14:52
  • 3
Замначальника ГШ ВСУ обвинил ЛДНР в применении снаряда "Краснополь"
  • 04.03 14:37
  • 15
Названы сроки создания российских атомных эсминцев типа "Лидер"
  • 04.03 14:27
  • 9
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"