Российские военные к 2022 году могут получить новую снайперскую винтовку - разработчик

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Новый снайперский комплекс под натовский патрон разрабатывается для Минобороны России, сообщил журналистам главный конструктор АО "ЦНИИТОЧМАШ" по экипировке "Ратник" (входит в "Ростех") Олег Некрасов.

"Институт ведет работу по созданию новых снайперских комплексов по тактико-техническому заданию от Минобороны... Работа начата в 2018 году, планируется закончить через четыре года", - сказал Некрасов.

По его словам, в рамках работы, специалистам института предстоит создать "новые пороха, новые капсуля, новые патроны в калибре натовском 308 Винчестер и в 338 Lapua Magnum, новые винтовки, новые прицелы".

О.Некрасов отметил, что все материалы и комплектующие будут отечественного производства.

Ранее гендиректор "ЦНИИТОЧМАШа" Альберт Баков сообщил о создании для Минобороны двух полуавтоматических снайперских винтовок. По его словам, проект получил название "Уголек".

При этом гендиректор предприятия сообщил, что винтовки разрабатываются не для замены снайперской винтовки Драгунова (СВД).

"Замену СВД мы не сделаем никогда", - подчеркнул А.Баков.

В данный момент "ЦНИИТОЧМАШ" выпускает снайперский комплекс "Точность". Его закупают российские силовики, в том числе Росгвардия, ФСО и ФСБ.

Ранее А.Баков также сообщал о разработке дальнобойной снайперской крупнокалиберной винтовки. По его словам, она должна быть готова в 2020 году.

ЦНИИТОЧМАШ входит в госкорпорацию "Ростех". Помимо стрелкогового оружия предприятия также разрабатывает артиллерийские комплексы. Кроме того, ЦНИИТОЧМАШ является головным разработчиком боевой экипировки "Ратник".