Страна (Украина): Отказали в жесткой форме. США не советуют Порошенко снова посылать корабли в Керченский пролив

Похоже, что надежды Порошенко поднять свой электоральный рейтинг за счет очередной провокации в Керченском проливе, не сбылись. Главный политический спонсор нынешнего президента Украины — США — отказали ему в поддержке, настоятельно посоветовав не направлять повторно военные корабли в Керченский пролив.

США отказались пообещать Петру Порошенко поддержку, если он снова направит военные корабли в Керченский пролив. Об этом "Стране" сообщил информированный источник в американских экспертных кругах.

"Белый дом не уверен, что повторную акцию Украины поддержит Евросоюз. А это вызовет раскол в позиции Запада в отношении России. Поэтому Порошенко отказали в довольно жесткой форме. И на встрече с вице-президентом Пенсом в Мюнхене и по другим каналам", - рассказал наш собеседник.

В качестве компенсации США направили в Одессу эсминец "Дональд Кук" с ракетами "Томагавк", который в среду покинул украинский берег. По словам источника, этой демонстративной акцией Порошенко "подсластили пилюлю" и дали повод заявлять об американской поддержке на море. При этом в Белом доме не исключают, что украинский президент без оглядки на Вашингтон может пойти на риск и отдаст приказ идти в Азовское море - надеясь, что американцы в любом случае займут проукраинскую позицию. "Но Госдепу это точно не понравится, что будет сказано. возможно, даже публично", - говорит источник. Ранее "Страна" анализировала возможность повторения керченского инцидента, когда Россия захватила два украинских бронекатера. Мы рассказывали о том, что "горячий" конфликт с Россией может обеспечить перевес рейтинга Порошенко над конкурентами.

А недавно новую попытку ВМС Украины пройти из Черного моря в Азовское анонсировал глава МИД Павел Климкин. Он обозначил, что за происходящим могут наблюдать партнеры Киева из НАТО - однако те не подтвердили таких намерений.

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