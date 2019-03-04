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04.03.2019
РИА Новости

В России проводят испытания боевого робота "Маркер"

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ФПИ
Фонд перспективных исследований.
Источник изображения: Defense Network

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер" станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа, такие испытания уже ведутся, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

"На основе "Маркера" уже сегодня разрабатываются различные технологии, а также модификации роботов и беспилотников, которые будут способны взаимодействовать со спецназом. Это конструктор для создания моделей ведения боевых действий будущего", – сообщили в фонде.

Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Ранее они уже создали человекоподобного робота "Федора", который передан Роскосмосу. Кроме того, одной из известных робототехнических разработок ФПИ, созданной совместно с Заводом имени В.А. Дегтярева, является робототехнический комплекс "Нерехта".

"Для проверки создаваемых технологий, доведения их уровня готовности создается мобильный демонстратор технологий робототехники с использованием агрегатно-модульного принципа конструирования, с открытой информационной архитектурой построения, обеспечивающего возможность проведения полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной техники", - рассказали в фонде.

При этом эволюция современных наземных робототехнических комплексов военного назначения идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением задействования оператора в управлении, заключили в ФПИ.

ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.

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