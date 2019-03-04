В России проводят испытания боевого робота "Маркер"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Робототехническая платформа "Маркер" станет основой отработки совместного взаимодействия наземных роботов, беспилотной авиации и спецназа, такие испытания уже ведутся, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
Экспериментальная робототехническая платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО "Андроидная техника". Ранее они уже создали человекоподобного робота "Федора", который передан Роскосмосу. Кроме того, одной из известных робототехнических разработок ФПИ, созданной совместно с Заводом имени В.А. Дегтярева, является робототехнический комплекс "Нерехта".
"Для проверки создаваемых технологий, доведения их уровня готовности создается мобильный демонстратор технологий робототехники с использованием агрегатно-модульного принципа конструирования, с открытой информационной архитектурой построения, обеспечивающего возможность проведения полномасштабной отработки технологий и базовых элементов наземной техники", - рассказали в фонде.
При этом эволюция современных наземных робототехнических комплексов военного назначения идет по пути наращивания возможностей выполнения задач в автономном режиме с постепенным снижением задействования оператора в управлении, заключили в ФПИ.
ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники.
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