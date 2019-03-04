США должны быть готовы сбить любую ракету - Трамп

Президент США Дональд Трамп в куртке летчика во время выступления перед военнослужащими на авиабазе "Йокота" в Японии, ноябрь 2017 года.

Вашингтон. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на том, чтобы в стране тратили большие средства на новые технологии противоракетной обороны.

"Мы расходуем огромные суммы денег на ракетные технологии, а также на технологии для ПРО, причем - по моей настойчивой рекомендации", - сказал президент, выступая в четверг перед американскими военными на Аляске.

По словам президента, то, что могут делать американские системы ПРО, похоже на "выстрел по иголке, спрятанной в стоге сена".

"Наша цель очень простая: сделать так, чтобы мы могли отследить, выявить и уничтожить любую ракету, запущенную против США, вне зависимости от ее скорости", - сказал президент.

Также президент США заверил американских солдат, что в случае конфликтов США непременно одержат победу.

"США не ищет конфликтов, но если нам придется себя защищать, мы будем бороться и одержим сокрушительную победу", - заявил он.