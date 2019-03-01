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01.03.2019
Интерфакс-АВН

Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции

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Госдума
Госдума.
Источник изображения: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального закона, цель которого - интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается снизить для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) минимальный объём инвестиций, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд руб. до 750 млн руб.", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона называется: "О внесении изменений в статью 111.3 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"".

Отмечается, что "цель предлагаемых изменений - интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК".

Правительство решило внести этот законопроект в Госдуму в установленном порядке.

Ранее в Минпромторге сообщили, что оборонно-промышленный комплекс России может в рамках реализации национальных проектов произвести гражданскую продукцию на сумму более 2 трлн рублей в ближайшие 5 лет.

"Наша задача состоит в том, чтобы понять, какая потребность есть в технологиях, оборудовании, в производственных решениях, чтобы предложить для реализации национальных проектов те наработки, которые есть в оборонно-промышленном комплексе. Предварительные цифры на 2019-2024 годы - около 2,2 трлн рублей, на эту сумму ОПК может поучаствовать в нацпроектах, но она еще не окончательная и будет корректироваться", - сообщил директор департамента министерства промышленности и торговли РФ Константин Тарабрин на совещании с руководителями оборонных предприятий и правительством региона в Туле 8 февраля.

Он напомнил, что в общей сложности в России в течение 5 лет планируется реализовать национальные проекты по 12 направлениям на общую сумму порядка 26 трлн рублей.

По его словам, наиболее востребованной гражданская продукция оборонных предприятий может быть в таких национальных проектах, как "Цифровая экономика", "Образование", "Здравоохранение", "Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры", "Модернизация автомобильных дорог", "Наука", "Жилье и городская среда".

"Это может быть медицинская техника, оснащение школ, вузов, образовательных центров. Министерство подразумевает госзакупки в рамках федерального законодательства в формате межбюджетных трансфертов на уровне регионов, муниципальных образований, учреждений", - сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что для диверсификации ОПК Минпромторг России предлагает снятие ограничений в количестве продукции, поставляемой единственным поставщиком; использование дивидендов на финансирование инвестпроектов, связанных с техперевооружением и производством высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения; участие госкомпаний в закупке продукции ОПК; расширение мер протекционизма в отношении российских производителей при госзакупках.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОПК АО
Проекты
ИТ
Медицина
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3 комментария
№1
01.03.2019 03:02
Пытаюсь как-то уложить в голове первые две новости vpk.name:

Цитата, q
"Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции"

https://vpk.name/news/255167_pravitelstvo_rf_reshilo_vnesti_v_dumu_zakonoproekt_stimuliruyushii_proizvodstvo_oboronnyimi_zavodami_grazhdanskoi_produkcii.html

При этом
Цитата, q
"власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота"

https://vpk.name/news/254747_vladimir_putin_vlasti_prodolzhat_rabotu_po_ukrepleniyu_i_razvitiyu_armii_i_flota.html

Пикантности добавляет третья новость от rbc.ru:

Цитата, q
"Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда"

https://www.rbc.ru/society/28/02/2019/5c780f559a7947ca09226ad3?from=from_main

Как я понимаю, всё это означает малопроизводительное ручное производство луков и стрел для гражданской охоты и ведения натурального хозяйства. Видимо нам предстоит интенсивно развивать гончарное производство, заново учиться использовать мотыги и плуги, возрождать артели бурлаков...А как прикажете это понимать иначе?..
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№2
01.03.2019 05:24
Самый главный враг развития гражданки это псевдосоюзники, астанцы к примеру производят  дикое количество машпродукции(но это переупаковка и новый шильдик) от тепловозов до вагонов(это верхушка айсберга), минцы вообще считают что это их ноу хау и могут производить все из офуенного миллионного перечня пекинцев на любую тему. Сейчас активно подтягиваются ереванцы в Китае.
Вот насчет этого киевцы настоящие наши братья , не жульничают, переводят свое производство к нам. П.А.Дорошенко-2 МО ЛО ТОК!
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№3
01.03.2019 11:30
Вообще, конечно, безобразие, что в комментариях нельзя употреблять самые крепкие русские выражения. Ради всего святого... да сто раз начхать на болтовню про "законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции" и про "работу по укреплению и развитию армии и флота". Получается, что даже мелкие чиновники уводят из России по МИЛЛИАРДУ (!!!) рублей.

Цитата, q
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн

https://www.rbc.ru/society/01/03/2019/5c74475a9a794726edd7d967?from=from_main

Ну ясно же, что все разговоры о каких-то там вонючих миллиардах, выделяемых на поддержку производств ОПК являются однозначным фарсом. Если даже мелкие чинуши откусывают от России по миллиарду. Так и хочется спросить наших "эффективных менеджеров": А если б ты вёз патроны?!!

Цитата, q
За период действия американских санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они потеряли около 50 млрд руб. выручки. Об этом РБК сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

https://www.rbc.ru/politics/01/03/2019/5c6e4af99a79471afd14c1c5?from=from_main

А слабо мурку сыграть на всю Рассею. Чисто конкретно. В натуре, брателлы...
Танцуй Россия, и плачь Европа, а у меня самая, самая, самая, красивая...оп-па!
Беспредел... Беспредел...
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