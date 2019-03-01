Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального закона, цель которого - интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается снизить для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) минимальный объём инвестиций, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд руб. до 750 млн руб.", - говорится в сообщении.
Проект федерального закона называется: "О внесении изменений в статью 111.3 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"".
Отмечается, что "цель предлагаемых изменений - интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК".
Правительство решило внести этот законопроект в Госдуму в установленном порядке.
Ранее в Минпромторге сообщили, что оборонно-промышленный комплекс России может в рамках реализации национальных проектов произвести гражданскую продукцию на сумму более 2 трлн рублей в ближайшие 5 лет.
"Наша задача состоит в том, чтобы понять, какая потребность есть в технологиях, оборудовании, в производственных решениях, чтобы предложить для реализации национальных проектов те наработки, которые есть в оборонно-промышленном комплексе. Предварительные цифры на 2019-2024 годы - около 2,2 трлн рублей, на эту сумму ОПК может поучаствовать в нацпроектах, но она еще не окончательная и будет корректироваться", - сообщил директор департамента министерства промышленности и торговли РФ Константин Тарабрин на совещании с руководителями оборонных предприятий и правительством региона в Туле 8 февраля.
Он напомнил, что в общей сложности в России в течение 5 лет планируется реализовать национальные проекты по 12 направлениям на общую сумму порядка 26 трлн рублей.
По его словам, наиболее востребованной гражданская продукция оборонных предприятий может быть в таких национальных проектах, как "Цифровая экономика", "Образование", "Здравоохранение", "Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры", "Модернизация автомобильных дорог", "Наука", "Жилье и городская среда".
"Это может быть медицинская техника, оснащение школ, вузов, образовательных центров. Министерство подразумевает госзакупки в рамках федерального законодательства в формате межбюджетных трансфертов на уровне регионов, муниципальных образований, учреждений", - сказал представитель ведомства.
Он также отметил, что для диверсификации ОПК Минпромторг России предлагает снятие ограничений в количестве продукции, поставляемой единственным поставщиком; использование дивидендов на финансирование инвестпроектов, связанных с техперевооружением и производством высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения; участие госкомпаний в закупке продукции ОПК; расширение мер протекционизма в отношении российских производителей при госзакупках.
Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.
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- В новости упоминаются
"Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции"
https://vpk.name/news/255167_pravitelstvo_rf_reshilo_vnesti_v_dumu_zakonoproekt_stimuliruyushii_proizvodstvo_oboronnyimi_zavodami_grazhdanskoi_produkcii.html
При этом
"власти продолжат работу по укреплению и развитию армии и флота"
https://vpk.name/news/254747_vladimir_putin_vlasti_prodolzhat_rabotu_po_ukrepleniyu_i_razvitiyu_armii_i_flota.html
Пикантности добавляет третья новость от rbc.ru:
"Кудрин заявил о 40-летнем отставании России по производительности труда"
https://www.rbc.ru/society/28/02/2019/5c780f559a7947ca09226ad3?from=from_main
Как я понимаю, всё это означает малопроизводительное ручное производство луков и стрел для гражданской охоты и ведения натурального хозяйства. Видимо нам предстоит интенсивно развивать гончарное производство, заново учиться использовать мотыги и плуги, возрождать артели бурлаков...А как прикажете это понимать иначе?..
Вот насчет этого киевцы настоящие наши братья , не жульничают, переводят свое производство к нам. П.А.Дорошенко-2 МО ЛО ТОК!
У сбежавшего экс-чиновника Минкультуры нашли активы в Европе на €14 млн
https://www.rbc.ru/society/01/03/2019/5c74475a9a794726edd7d967?from=from_main
Ну ясно же, что все разговоры о каких-то там вонючих миллиардах, выделяемых на поддержку производств ОПК являются однозначным фарсом. Если даже мелкие чинуши откусывают от России по миллиарду. Так и хочется спросить наших "эффективных менеджеров": А если б ты вёз патроны?!!
За период действия американских санкций в отношении российских производителей патронов и стрелкового оружия они потеряли около 50 млрд руб. выручки. Об этом РБК сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии государственной корпорации «Ростех» Сергей Абрамов.
https://www.rbc.ru/politics/01/03/2019/5c6e4af99a79471afd14c1c5?from=from_main
А слабо мурку сыграть на всю Рассею. Чисто конкретно. В натуре, брателлы...
Танцуй Россия, и плачь Европа, а у меня самая, самая, самая, красивая...оп-па!
Беспредел... Беспредел...