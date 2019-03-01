"Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции"

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проект федерального закона, цель которого - интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщается на сайте правительства.

"Законопроектом предлагается снизить для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) минимальный объём инвестиций, при котором реализация проекта возможна по специальному инвестиционному контракту с РФ, субъектом Федерации или муниципальным образованием, с 3 млрд руб. до 750 млн руб.", - говорится в сообщении.

Проект федерального закона называется: "О внесении изменений в статью 111.3 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"".

Отмечается, что "цель предлагаемых изменений - интенсифицировать производство продукции гражданского назначения на предприятиях ОПК".

Правительство решило внести этот законопроект в Госдуму в установленном порядке.

Ранее в Минпромторге сообщили, что оборонно-промышленный комплекс России может в рамках реализации национальных проектов произвести гражданскую продукцию на сумму более 2 трлн рублей в ближайшие 5 лет.

"Наша задача состоит в том, чтобы понять, какая потребность есть в технологиях, оборудовании, в производственных решениях, чтобы предложить для реализации национальных проектов те наработки, которые есть в оборонно-промышленном комплексе. Предварительные цифры на 2019-2024 годы - около 2,2 трлн рублей, на эту сумму ОПК может поучаствовать в нацпроектах, но она еще не окончательная и будет корректироваться", - сообщил директор департамента министерства промышленности и торговли РФ Константин Тарабрин на совещании с руководителями оборонных предприятий и правительством региона в Туле 8 февраля.

Он напомнил, что в общей сложности в России в течение 5 лет планируется реализовать национальные проекты по 12 направлениям на общую сумму порядка 26 трлн рублей.

По его словам, наиболее востребованной гражданская продукция оборонных предприятий может быть в таких национальных проектах, как "Цифровая экономика", "Образование", "Здравоохранение", "Модернизация и расширение магистральной инфраструктуры", "Модернизация автомобильных дорог", "Наука", "Жилье и городская среда".

"Это может быть медицинская техника, оснащение школ, вузов, образовательных центров. Министерство подразумевает госзакупки в рамках федерального законодательства в формате межбюджетных трансфертов на уровне регионов, муниципальных образований, учреждений", - сказал представитель ведомства.

Он также отметил, что для диверсификации ОПК Минпромторг России предлагает снятие ограничений в количестве продукции, поставляемой единственным поставщиком; использование дивидендов на финансирование инвестпроектов, связанных с техперевооружением и производством высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения; участие госкомпаний в закупке продукции ОПК; расширение мер протекционизма в отношении российских производителей при госзакупках.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году планируется повысить долю гражданской продукции предприятий ОПК до 30% от общего объема производства на этих предприятиях, а к 2030 году - до 50%.