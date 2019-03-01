Посол США в РФ Ханстман принял в своей резиденции руководство ИМБП и участников проекта "Sirius-19"

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Встреча посла США в России Джона Хантсмана с руководством Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) прошла в Москве, сообщает в четверг пресс-служба ИМБП.

"В резиденции посла Соединенных Штатов Америки Спасо-хаусе состоялась встреча посла США в Российской Федерации Джона Хантсмана с членами экипажа международного космического эксперимента "Sirius-19", руководством Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и представителями HRP NASA в Москве", - сообщили в Институте.

В ходе беседы были затронуты темы российско-американского взаимодействия в рамках совместного проекта "SIRIUS" и о перспективах освоения человеком дальнего космоса.

Смешанный экипаж приступит к четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта Sirius 19 марта, сообщал ранее "Интерфаксу" вице-директор проекта Марк Белаковский.

Эксперимент пройдет в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.

"Данный 4-месячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - напомнил М.Белаковский.

В составе основного и дублирующего экипажей: летчик-космонавт Евгений Тарелкин, Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова, Артем Князев, Дмитрий Глухих, Стефания Федяй (все - Россия), Даниил Дубарь (Белоруссия), Рейнхолд Повилаитис (Reinhold Povilaitis, США) и Аллен Миркадыров (Allen Mirkadyrov, США).

В эксперименте принимают участие специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия", ЦПК им. Гагарина, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из 10 стран.