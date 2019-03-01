Вышли за рамки: что ждет последний договор с США по оружию

В Пентагоне заподозрили Россию в нарушении договора СНВ-III

В Пентагоне заподозрили, что новые российские ударные средства сдерживания выходят за рамки СНВ-III. Об этом, в частности, заявил глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен. Об их разработке Россия, согласно договору, должна была заявить на комиссии, но этого не произошло, отметил военачальник. Какое будущее ждет договор, срок действия которого истекает в 2021 году, - в материале "Газеты.Ru".

Глава Стратегического командования вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что новейшие российские ударные средства сдерживания, по его данным, выходят за рамки, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Такое мнение он выразил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил американского сената. При этом Хайтен назвал Россию "самой значительной" угрозой для Америки, сообщает CNBC.

Договор СНВ-III, как сказал Джон Хайтен, сформулирован так, что он включает только те вооружения, которые существовали на момент вступления этого документа в силу в 2011 году.

"Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и других платформах, на которых они установлены", - отметил глава Стратегического командования ВС США.

Также СНВ-III, по его словам, предусматривает возможность рассмотрения в двусторонней консультативной комиссии, созданной для исполнения договора, вопросов разработки сторонами "новых стратегических вооружений".

Хайтен утверждает, что он "не видел, чтобы такое происходило": "Мы, американцы, видим, что они, россияне, разрабатывают потенциал за рамками этого договора. И это меня беспокоит".

Генерал подчеркнул, что на данный момент США не располагают достаточными средствами противодействия разработанным в России крылатым гиперзвуковым ракетам и подводному аппарату "Посейдон".

По его словам, американские системы противоракетной обороны способны обнаружить российские ракеты, однако затем ракеты "исчезают и незаметны до момента нанесения удара".

Новые российские системы вооружения, считает американский генерал, не попадают под действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Поэтому США должны приложить все усилия для продления договора до 2026 года и распространения его условий на новейшие российские системы вооружения, отметил Джон Хайтен.

"Я наблюдаю за гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами России, которые могут менять направление движения в любой момент, и у нас будут с ними проблемы", - подчеркнул Хайтен.

Кроме того, он выразил обеспокоенность тем, что при горизонте планирования на 10 лет и больше - с развитием торпед, крылатых ракет, гиперзвукового оружия - процесс наращивания ядерного потенциала может пойти совсем в другом направлении.

"На сегодня могу с уверенностью сказать, что я в состоянии обеспечить безопасность страны, и думаю, что следующий после меня глава Стратегического командования тоже будет в состоянии это сделать. Но меня беспокоит будущая ситуация, с которой придется иметь дело преемникам наших преемников", - особо подчеркнул руководитель СТРАТКОМ.

Вместе с тем беспокойство Хайтена вызывают и успехи России в создании истребителя пятого поколения и строительство новых баллистических ракет типа "Сармат".

Генерал Хайтен призвал сенат увеличить расходы на модернизацию "ядерной триады", в которую входят стратегические бомбардировщики, ракетные системы наземного базирования и подводные лодки. На это, по словам американского начальника, потребуется около $1 трлн.

Ранее в США признали, что недооценивали Россию, которая вернулась на международную политическую арену.

Экс-глава Госдепартамента Мадлен Олбрайт принесла свои извинения сенатору Митту Ромни за насмешки в его адрес после того, как еще в 2012 году он заявил, что именно Москва представляет главную опасность для Вашингтона.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейшем оружии страны: стратегическом ракетном комплексе "Сармат", крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе "Кинжал", гиперзвуковом ракетном комплексе с планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установкой.

На этой неделе в телевизионной программе "Вести недели" вышел сюжет, в котором рассказывалось, что если Россия, "ничего не нарушая и никого не беспокоя", разместит в океанах свои подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" по 40 штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости гиперзвукового оружия РФ тут же будут Пентагон и другие "центры принятия решений".

В начале февраля были опубликованы данные, что в ходе испытаний ядерной энергоустановки "Посейдона" в морской акватории были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности применения необитаемого аппарата и его максимальной скорости более 200 км/ч. "Посейдон", похожий на гигантскую торпеду, способен двигаться на сверхбольшой глубине на неограниченное расстояние.

Аппарат оснащен инновационной ядерной энергетической установкой и является оружием массового поражения, атаку которого невозможно отразить ввиду особенностей маневрирования "Посейдона". Британцы прозвали его "оружием Судного дня", а американцы ранее заявили, что обладают сильнейшей армией в мире и не считают российский аппарат серьезной угрозой для безопасности страны.

Теперь выясняется, что все российские ракеты - это не мультипликация и не фейк, а оружие в металле с подтвержденными тактико-техническими характеристиками.

"Мне представляется, что выступление главы Стратегического командования вооруженных сил США генерала Джона Хайтене преследует две цели - требования по увеличению расходов Соединенных Штатов на национальную оборону, и - этого нельзя исключать - готовится почва для выхода Америки из Договора СНВ-III", - рассказал "Газете.Ru" экс-начальник штаба войск Ракетно-космической обороны генерал-лейтенант Анатолий Сколотяный.

По мнению военачальника, в отношении СНВ-III американцы пойдут тем же путем, как и в отношении ДРСМД. То есть вначале будут сформулированы претензии к России, а затем и произойдет выход США из этого важнейшего соглашения по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Отдел "Армия"