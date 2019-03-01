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01.03.2019
ТАСС

Число выявляемых злоупотреблений и взяток среди военнослужащих выросло в 2018 году на 30%

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Руководитель ГВСУ СК РФ А.Сорочкин. Архивное фото
Руководитель ГВСУ СК РФ А.Сорочкин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

При этом, по данным СК, общий уровень преступности среди военнослужащих всех министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба, остался почти на прежнем уровне

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень преступности среди военнослужащих всех министерств и ведомств, где предусмотрена военная служба, в 2018 году остался почти на прежнем уровне, сообщил зампредседателя Следственного комитета России - руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александр Сорочкин на расширенной коллегии ГВСУ.

"Он констатировал, что в большинстве министерств и ведомств, в которых предусмотрена военная служба, в 2018 году криминогенная ситуация практически не изменилась", - привела его слова представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным Сорочкина, "общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 2,2% и составило более 10 тыс. Выросло число краж (на 14,6%), грабежей (на 7%), разбоев (на 6,3%), злоупотреблений должностными полномочиями (на 30,5%) и дачи взяток (на 30,9%). Одновременно с этим снизилось количество убийств и покушений на убийство (на 20,0%), умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (на 8,3%) и фактов превышения должностных полномочий (на 7,7%)".

Кроме того, Сорочкин обозначил положительную тенденцию снижения количества противоправных деяний в войсках Росгвардии, МЧС России и ФСО России.

Говоря о зарегистрированных коррупционных преступлениях, руководитель ГВСУ отметил, что в минувшем году их количество увеличилось на 4,4 % (до 2,144 тыс.). В сфере военной службы повысилось число учтенных преступлений против порядка подчиненности, в то же время отмечается сокращение преступных деяний, связанных с нарушением порядка пребывания на военной службе, включая самовольные оставления части или места службы.

Об эффективности взаимодействия военных следователей с органами военной прокуратуры и другими структурами в вопросе профилактики преступности, по словам главного военного следователя, говорит снижение более чем на 9% количества зарегистрированных случаев рукоприкладства по отношению к подчиненным (с 539 до 489). Вместе с тем количество нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими снизилось на 3,7% (с 595 до 573).

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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