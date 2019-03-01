Группа Leonardo и Northrop Grumman совместно предложат самолеты ВТА C-27J "Спартан" на тендер ВВС Новой Зеландии

ЦАМТО, 28 февраля. Группа Leonardo и Northrop Grumman Australia подписали соглашение о партнерстве по совместному предложению самолетов ВТА C-27J "Спартан" в рамках проводимого ВВС Новой Зеландии тендера.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, целью меморандума о взаимопонимании, подписанного 27 февраля на авиасалоне Avalon Airshow 2019, является удовлетворение требований ВВС Новой Зеландии в рамках перспективной программы обеспечения аэромобильности войск FAMC (Future Air Mobility Capability).

В соответствии с соглашением, Northrop Grumman будет предоставлять услуги обслуживания самолетов C-27J ВВС Новой Зеландии. Ожидается, что Министерство обороны Новой Зеландии объявит тендер на поставку новых самолетов ВТА во второй половине 2019 года.

Представители Leonardo-Northrop Grumman активно сотрудничают при поддержке имеющегося парка C-27J ВВС Австралии. Австралийские ВВС приобрели 10 самолетов C-27J общей стоимостью 1,4 млрд. австр. долл. (1 млрд. долл.) в 2012 году. Самолеты достигли начальной готовности к боевому применению в декабре 2016 года.

В ноябре 2017 года Northrop Grumman заключила контракт стоимостью 200 млн. австр. долл. на обслуживание самолетов и оказание логистических услуг.

В соответствии с новым соглашением, Northrop Grumman продолжит поддержку самолетов Новой Зеландии по аналогии работами, проводимыми в Австралии.

Министерство обороны Новой Зеландии опубликовало запрос об информации (RFI) для поддержки программы FAMC в сентябре 2016 года. Проект предусматривает закупку самолетов для замены двух Boeing-757-200 и пяти самолетов ВТА C-130H "Геркулес" в первой половине следующего десятилетия.

Запрос предполагает возможность поставки для обеспечения стратегической и тактической мобильности комбинации самолетов двух различных типов либо одного типа летательного аппарата. Самолеты планируется эксплуатировать в антарктическом регионе.

Предполагается, что другими кандидатами на участие в программе станут Lockheed Martin с C-130J "Геркулес" и Airbus с A-400M.

Согласно "Плану оборонных возможностей DCP-2016" (Defence Capability Plan 2016), стоимость программы FAMC составит не менее 1 млрд. новоз. долл. (690 млн. долл. США). Поставка новых самолетов запланирована на начало-середину 2020-х гг.