Первый в стране стенд для испытаний жидкостных двигателей ракет обновят за 98,2 млн рублей

Монтаж и пусконаладочные работы на объекте начнутся в августе, а ввод системы в эксплуатацию запланирован в ноябре

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Стенд №1 НПО "Энергомаш" - первый огневой стенд Советского Союза для испытаний мощных жидкостных ракетных двигателей - модернизируют к июлю 2020 года за 98,2 млн рублей. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Роскосмоса.

"Новая информационно-измерительная система (ИИС) огневого стенда заменит устаревшее оборудование и будет разработана на базе решения "Сириус". ИСС позволит автоматизировать процесс сбора, хранения и обработки информации о параметрах двигателя и стенда на всех этапах огневого испытания, включая его подготовку, проведение и послепусковые операции", - говорится в сообщении.

Специалисты ПАО "Протон-ПМ" в Перми уже приступили к проектным работам со стендом №1, на котором испытываются двигатели семейств РД-171МВ и РД-180. В июне на предприятии в Перми пройдут предварительные испытания. Монтаж и пусконаладочные работы на объекте "НПО Энергомаш" начнутся в августе. Ввод системы в эксплуатацию намечен на ноябрь, затем пройдет метрологическая аттестация.

"Проект планируется реализовать в июле 2020-го, ориентировочная стоимость работ - 98,2 млн рублей", - уточнили в Роскосмосе.

В пресс-службе добавили, что внедрение новой ИИС на огневом стенде ведется в рамках модернизации стендовой базы "Энергомаша".