Фрегат "Адмирал Эссен" вышел из Севастополя и взял курс на Средиземное море - штаб ЧФ

Он сменит в средиземноморской эскадре фрегат "Адмирал Макаров"

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Фрегат Черноморского флота РФ "Адмирал Эссен" вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы.

"После прохождения проливов экипаж корабля войдет, и будет действовать в составе постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) России в дальней оперативной зоне", - говорится в пресс-релизе ЧФ, распространенном в четверг.

Корабль по прибытии в Средиземное море сменит фрегат "Адмирал Макаров", экипаж которого выполняет задачи в дальней оперативной зоне с ноября 2018 года, информирует штаб ЧФ.

Сообщается также, что "в процессе подготовки к походу в пункте постоянного базирования и при выходах в море экипаж фрегата провел различные корабельные учения в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ".

В Средиземном море действует российская эскадра. В ее составе, как сообщалось, около 15 кораблей и судов. Постоянное оперативное соединение ВМФ РФ включает корабли и подводные лодки, которые наносили по террористам в Сирии удары высокоточным оружием - крылатыми ракетами "Калибр".

Фрегат "Адмирал Эссен" - второй корабль морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также могут нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31).