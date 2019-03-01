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01.03.2019
ИноСМИ

Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)

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Китайский пассажирский самолет Comac C919
Китайский пассажирский самолет Comac C919.
Источник изображения: © AFP 2019, STR

После того, как Китай самостоятельно завершил строительство самолёта С919, начались совместные с Россией разработки самолёта CR929. Такой выбор партнера был связан с желанием перенять советские самолётостроительные технологии, а особенно те, что связанны с большим пассажирским самолётом Ил-96. Для многих «королями воздуха» остаются Боинг 747 и Аэробус А380, но CR929 будет более востребован по ряду причин.


Недавно в интернете появилось видео, на котором показан испытательный полет пассажирского самолета Ил-96-300 с бортовым номером RA-96006, прошедший 22 февраля в московском аэропорту Домодедово. Последние десять лет самолёт находился на хранении, а теперь продемонстрировал, что в техническом плане Россия не отстаёт от США или Европы. После того, как Китай самостоятельно завершил строительство самолёта С919, начались совместные с Россией разработки самолёта CR929. Такой выбор партнера был связан с желанием перенять советские самолётостроительные технологии, а особенно те, что связанны с большим пассажирским самолётом Ил-96.

Для многих "королями воздуха" остаются Боинг 747 и Аэробус А380. Однако из-за снижения спроса на самолёты А380, Аэробус объявил о закрытии производственной линии этой модели в 2021 году. Уровень продаж самолётов Боинг 747-8 также оказались ниже ожидаемого. Похоже, что эпоха больших пассажирских самолётов, начавшаяся в 60-е годы прошлого века, подходит к концу, а вместе с тем повышается конкуренция между 300-местными самолетами Аэробус А350 и Боинг 787. Сообщается, что в ближайшие десять лет количество 300-местных самолётов Боинг и Аэробус увеличится до трех тысяч, и именно они станут "королями воздуха" вместо крупных пассажирских лайнеров.

Сейчас Ил-96 - это новейший российских пассажирский самолёт, рассчитанный на 300 мест. Он был разработан ещё в СССР, в конструкторском бюро Ильюшина на основе четырехмоторного широкофюзеляжного самолёта Ил-86 с двумя рядами пассажирских кресел. Первый испытательный образец был поднят в воздух 28 сентября 1988 года, в 1993 году началась коммерческая эксплуатация самолётов этой модели. Сейчас Ил-96 существует в трёх модификациях: Ил-96-300, Ил-96М/Т (М - пассажирский, Т - транспортный) и Ил-96-400. По своим характеристикам Ил-96 сравним с Аэробусом А330/340 и Боингом 767/777. У Ил-96-300 четыре двигателя ПС-90А по 157 кН каждый, пассажировместимость до 235 человек, а у Ил-96М/Т двигатель был заменен на PW2337, удлинен корпус, пассажировместимость составляет 312 человек.

Несложно понять, что разработка и прием в эксплуатацию самолетов Ил-96, Аэробус А330/340 и Боинг 767/777 произошли примерно в одно и то же время, по характеристикам эти самолеты также похожи. На внешнем рынке пассажирский Ил-96 был представлен в ограниченном количестве из-за распада СССР и последовавшим за этим отзывом свидетельства о пригодности к полету. Даже замена двигателя на PW2337 не помогла Ил-96 снискать расположение Запада. Из политических соображений Экспортно-импортный банк США прекратил финансовую поддержку Ил-96M/T, в результате чего до 2006 года самолеты типа Ил-96 не производились.

При сравнении CR929 и Ил-96 видно, что оба они представляют собой широкофюзеляжные самолеты с двумя рядами пассажирских кресел, только CR929 - двухдвигательный, а Ил-96 - четырехдвигательный. Если сравнивать их с Аэробусами, то по размещению четырех двигателей Ил-96 похож на А340, однако расположение кресел не совпадает из-за разницы в расходах на установку и технического обеспечения. Однако А330, длина фюзеляжа и расположение крыльев у которого совпадает с А340, выигрывает по рыночным показателям. Одну из самых востребованных моделей Аэробуса - А330 производят в больших количествах, чем Боинги 767 и 1634.

Если мы захотим представить себе самолет, конструкция которого сводит риски до минимума, то можем взять фюзеляж и конструкцию крыльев Ил-96, заменить четыре двигателя тягой в 15 тонн на два двигателя тягой в 30 тонн и получить самолет, похожий на CR929. Несмотря на то, что Китай уже давно стал частью общемирового производства Аэробусов и Боингов, а именно, поставщиком основных крыльев и вертикального хвостового оперения, а также вступил в эпоху больших пассажирских самолетов с С919, страна имеет ограниченные возможности массового производства и цельного конструирования 300-местных пассажирских самолетов.

Перспективы дальнейшего усовершенствования самолетов Ил-96 весьма ограничены, и даже в настоящее время его функционал значительно отличается от Аэробуса А350 и Боинга 787, но для Китая он представляет собой единственный шанс ознакомиться и изучить устройство 300-местного пассажирского самолета. Сотрудничество с Россией необходимо Китаю для разработки CR929. Кроме заимствования характеристик самолета в процессе сотрудничества проявится незаметный на первый взгляд эффект "мягкой силы". На заводе "Авиастар-СП", где находится полная производственная линия Ил-96 будет происходить обмен опытом, в результате которого у Китая появится свой 300-местный пассажирский самолет.

Если все будет происходить именно так, то не возникнет ли у CR929 проблем из-за запрета, наложенного на российский самолет Америкой и Европой в то время, как на рынке 300-местных пассажирских самолетов уже развернулась ожесточенная конкуренция между Аэробусом А350 и Боингом 787? Определенно возникнет. В статье "Размышления о CR929: часть 2" будет раскрыто уникальное преимущество Китая, принимая во внимание которое, CR929 сможет стать превосходным и перспективным самолетом даже при условии его запрета на Западе.


Лю Чан

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Boeing 747
C919
А350
А380
Ил-96
ПС-90А
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CR929
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1 комментарий
№1
01.03.2019 07:14
2 ряда пассажирских кресел...
+1
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