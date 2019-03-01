Войти
01.03.2019
Интерфакс-АВН

Большие противолодочные корабли ТОФ в ходе учений "уничтожили" подводную лодку в Японском море

285
0
0
Ка-27ПЛ
Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.
Источник изображения: Личное

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - В ходе учений большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов" в четверг в заливе Петра Великого отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщил "Интерфаксу" представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Для выполнения задачи тихоокеанцы применили торпедное оружие и глубинные бомбы", - уточнил он.

По его словам, в ходе учений БПК противостояла одна из дизельных подводных лодок флота. Наряду с корабельными средствами поиска для обнаружения субмарины был задействован противолодочный самолет Ил-38 и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота, которые использовали опускаемые гидроакустические станции.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Продукция
Адмирал Пантелеев
Ил-38
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
Похожие новости
01.03.2019
В Приморье моряки ТОФ уничтожили "вражескую" подлодку
01.03.2019
Большие противолодочные корабли ТОФ уничтожили подлодку условного противника
14.04.2017
Почему российская противолодочная авиация "окружает" Японию
13.09.2016
Российско-китайские учения "Морское взаимодействие". Досье
05.06.2013
Кто правит на море, тот правит и на суше
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.03 11:41
  • 19
Появилось видео нового боевого робота РФ
  • 01.03 11:30
  • 3
Правительство РФ решило внести в Думу законопроект, стимулирующий производство оборонными заводами гражданской продукции
  • 01.03 10:58
  • 41
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 01.03 10:55
  • 13
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 01.03 10:43
  • 1
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
  • 01.03 10:37
  • 2
"Умные" бомбы из Израиля "заблудились" в Пакистане
  • 01.03 09:24
  • 1
ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России
  • 01.03 09:04
  • 1
В проблемах российского МС-21 обвинили Японию
  • 01.03 08:58
  • 1
Россия подтвердила перенос выпуска МС-21 из-за санкций США
  • 01.03 08:25
  • 3
Опрос: большинство американцев считают Россию "критической угрозой"
  • 01.03 08:08
  • 13
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 01.03 07:14
  • 1
Размышления о СR929: Почему Китай разрабатывает "короля воздуха" совместно с Россией? (Феникс, Китай)
  • 01.03 06:19
  • 7
Меркава Mk.4 против Т-90М - у кого больше шансов на превосходство
  • 01.03 03:17
  • 1
Украинским Т-84 и российским Т-90С спрогнозировали "настоящий боевой дебют"
  • 01.03 03:11
  • 1
Полет в никуда