Большие противолодочные корабли ТОФ в ходе учений "уничтожили" подводную лодку в Японском море

Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ возвращается на аэродром Николаевка со стороны залива Петра Великого.

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - В ходе учений большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Виноградов" в четверг в заливе Петра Великого отработали задачи по поиску и уничтожению подлодки условного противника, сообщил "Интерфаксу" представитель ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Для выполнения задачи тихоокеанцы применили торпедное оружие и глубинные бомбы", - уточнил он.

По его словам, в ходе учений БПК противостояла одна из дизельных подводных лодок флота. Наряду с корабельными средствами поиска для обнаружения субмарины был задействован противолодочный самолет Ил-38 и палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации флота, которые использовали опускаемые гидроакустические станции.