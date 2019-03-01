Армия США закупает 144 боевые машины ПВО MSHORAD с РЛС израильской компании Rada

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Армия США закупает 144 системы ПВО MSHORAD с РЛС компании "Рада"

После снятия с вооружения ЗРК малой дальности "Чапарэль" (ракеты MIM-72) в 1997 г. и средней дальности "Хок" (ракеты MIM-23) в 2002 г. единственными сухопутными средствами ПВО ВС США (регулярная Армия, Национальная Гвардия и Корпус морской пехоты, КМП) остались ЗРК большой дальности "Пэтриот" и ПЗРК "Стингер" (есть несколько исключений, см. приложение; я также не рассматриваю средства ПРО, такие как THAAD или закупаемые 2 батареи "Железного купола").

Таким образом, единственным средством ближнего действия были "Стингер" (ракеты FIM-92, дальность 4,750 м для ранних моделей, до 8,000 м для FIM-92E). Причём использовали их с различных платформ (и даже в варианте "воздух-воздух" для вооружения вертолётов, здесь не рассматривается):

[*]Собственно ПЗРК "Стингер" (MANPADS, Man-portable air-defense system).

[*]ЗРК малой дальности "Авенджер" (AN/TWQ-1 Avenger) - гиростабилизированная платформа с 2 контейнерами по 4 ракеты в каждом и др. оборудованием на базе джипа M998 HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, он же Humvee или Hummer), данный вариант джипа называется M1097 Avenger.

[*]Вариант ПВО БМП М2 Bradley, т.н. M6 Linebacker - М2А2, где ПТРК TOW был заменён на контейнер с 4 ЗУР. Поступили на вооружение в 1997 г., всего в этот вариант были переоборудованы 99 БМП. Но уже в 2005-2006 гг. с вооружения сняты, точнее возвращены назад в конфигурацию обычных БМП.

[*]Универсальные ПУ MML (Multi-Mission Launcher), на испытаниях с 2016 г.

Например, на 2013 г. на вооружении находилось примерно 700 ПУ ЗРК "Авенджер", около 480 ПУ ЗРК "Пэтриот", а также 1 ЗРК NASAMS.

Сейчас Армия США намеревается закупить 144 новых ЗРК малой дальности MSHORAD (Mobile Short-Range Air Defense или MSL - Mobile SHORAD Launcher) с использованием всё той же "Стингер", на этот раз на базе колёсного БТР (8х8) "Страйкер" (Stryker). По плану закупки намечены на 2020-2024 гг., причём первые 36 (2 батальона) уже до конца 2020 г. По другим данным 36 - это штат одного батальона, т.е. все 144 ЗРК поступят на вооружение 4 батальонов. Прототип был представлен ещё в августе 2017 г. компаниями-разработчиками (Boeing и General Dynamics), но по-видимому с тех пор он значительно изменился.

Как видно на картинке, кроме контейнера с 4 ЗУР "Стингер", вооружение новой машины будет включать ПТРК с 2 ракетами "Хелфаер" (AGM-114 Hellfire), 30-мм пушку M230LF (вариант M230 Chain Gun, использующейся на вертолёте AH-64 "Апачи") и спаренный с ней 7.62-мм пулемёт. Возможна замена "Стингер" на AIM-9X "Сайдвиндер".

РЛС, планирующаяся к использованию на этой машине, - MHR (Multi-Mission Hemispheric Radar) израильской компании "Рада". На каждой машине будет устанавливаться 4 таких РЛС, т.е. всего 576, не считая запасных и учебных. Конечно, основная масса будет выпущена в США ("Рада" создала там свой филиал), но возможно какая-то часть или выпуск комплектующих будет происходить в Израиле.

Приложение: другие ЗРК США малой и средней дальности.

"Роланд" - франко-германский ЗРК малой дальности (до 8 км). США заказали эту систему в 1975 г., в 1979 г. было одобрено производство ракеты в США (MIM-115 Roland), однако уже в 1981 г. было решено прекратить программу. Всего до 1985 г. в США было выпущено около 600 ЗУР, закуплено 27 ЗРК. Планировалось размещать их на шасси САУ М109, однако в конечном итоге ограничились стационарной версией, использовалась для обороны американских баз в ФРГ. Был создан 1 батальон этих ЗРК, расформирован в сентябре 1988 г.

ADATS (Air-Defense Anti-Tank System) - универсальная зенитная и противотанковая система малой дальности (до 10 км) швейцарской разработки. В 1988 г. поступила на вооружение ВС Канады (на базе БТР М113А2). США проявили интерес к системе в 1985 г., рассматривая её как замену "Чапарэль", планировалось разместить комплекс на базу БМП М2 Bradley. США успели заказать в 1987 г. 8 систем для испытаний, получены в 1989-1990 гг. Ракета получила в США обозначение MIM-146 ADATS. Было заказано 562 ракеты, затем это количество снижено до 378. В 1992 г. программа (FAADS-LOS-FH) была свёрнута.

"Рапира" (Rapier) - английский ЗРК малой дальности (до 8.2 км). США никогда не покупали его, но в 1981 г. финансировали закупку 32 ЗРК (поставлены в 1983-1985 гг.) для ВС Великобритании, а те использовали их для обороны американских баз ВВС на своей территории. В 1985 г. США финансировали закупку 14 ЗРК и 600 ракет для ВВС Турции (поставлены в 1987-1989 гг.), соответственно для обороны баз ВВС США в Турции.

AIM-120 AMRAAM - американская ракета "воздух-воздух" средней дальности. В варианте наземного пуска ракету следовало бы обозначить MIM-120, но данное обозначение не использовалось, ракету называли SLAMRAAM или SL-AMRAAM(Surface Launched AMRAAM, дальность примерно 35 км для AIM-120А). С 1995 г. Армия США испытывало эту ракету в варианте ЗУР с модифицированной ПУ ЗРК "Хок", затем с джипа M998 HMMWV (т.н. HUMRAAM - Hummer-AMRAAM). Вариант HUMRAAM для КМП получил обозначение CLAWS (Complimentary Low-Altitude Weapon System), его рассматривали как замену "Хок" и разрабатывали с 2001 г., но в 2006 г. программа была отменена. А в 2011 г. Армия прекратило и программу испытаний SLAMRAAM.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - ЗРК средней дальности (40 км) американо-норвежской разработки (1989-1993 гг.) для замены "Хок". Использует ракеты AIM-120 в ТПК и американскую РЛС MPQ-64 Sentinel. Поставлялся Норвегии (с 1994 г.) и на экспорт. Достиг первичной боеготовности в 1995 г. и полной - в 1998 г. В 2004 г. США заказали 1 такой комплекс, сохранив аббревиатуру NASAMS, но изменив её расшифровку на National Advanced Surface to Air Missile System. В 2005 г. ПУ этого комплекса были развёрнуты вокруг столицы США, Вашингтона.

Ссылки:

[*]Армия США хочет закупить 144 новейших системы ПВО на базе БТР Stryker, israeldefense, 17.02.19.

[*]Армия США хочет сотни систем MSHORAD. "Рада" поставит РЛС. Israeldefense, 26.02.19.

[*]Противовоздушная оборона США, topwar.ru, 29.07.13.

[*]Directory of U.S. Military Rockets and Missiles, designation-systems.net.

[*]Category:Surface-to-air missiles of the United States, Википедия.

[*]БД SIPRI.