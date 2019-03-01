В ходе визита 26 февраля 2019 года на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (УУАЗ, входит в состав АО "Вертолеты России") заместителя Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, на предприятии были продемонстрированы материалы по новой перспективной глубокой модификации вертолетов семейства Ми-8/17/171, обозначаемой Ми-171А3.

Изображение перспективного вертолета Ми-171А3 с демонстрационных материалов АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019 (с) кадр из репортажа телеканала "Звезда"

Как следует из продемонстрированных материалов, "оффшорный" вертолет Ми-171А3 предназначен прежде всего для транспортных полетов на морские буровые платформы. По конструкции Ми-171А3 фактически представляет собой гибрид фюзеляжа и шасси вертолета Ми-38 с несущей системой недавно запущенного в серийное производство вертолета Ми-171А2. Было сообщено, что фюзеляж вертолета Ми-171А3 будет, таким образом, по кооперации в рамках холдинга "Вертолеты России" изготавливать АО "Казанский вертолетный завод".

Демонстрационные материалы по перспективному вертолету Ми-171А3, продемонстрированные на АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019 (с) кадр из репортажа телеканала "Звезда"

Также на УУАЗ в рамках того же мероприятия были представлены презентационные материалы по модификации вертолета Ка-226Т для Индии в так называемом исполнении 226.54.

Демонстрационные материалы по модификации вертолета Ка-226Т для Индии в исполнении 226.54, продемонстрированные на АО "Улан-Удэнский авиационный завод", 26.02.2019 (с) asiarussia.ru

Репортаж телеканала "Звезда" с соответствующим фрагментом про вертолет ми-171А3: