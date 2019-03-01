Источник: демонстрация истребителя Су-57 в Ле-Бурже пока не планируется

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Демонстрация российского истребителя пятого поколения Су-57 на Международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже пока не запланирована, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

Ранее в ряде СМИ и на официальной странице авиасалона в социальной сети Facebook было анонсировано возможное участие российского истребителя пятого поколения Су-57 в Международном авиакосмическом салоне в Ле-Бурже.

"Участие в Ле-Бурже Су-57 пока не планируется", - сказал собеседник агентства.

В начале февраля источник в сфере военно-технического сотрудничества сообщил РИА Новости, что Россия примет участие в авиакосмическом салоне во французском Ле-Бурже в этом году, однако национальная экспозиция будет касаться только продукции гражданского и двойного назначения.

Су-57 (ранее ПАК ФА) - российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.

Контракт между министерством обороны России и Объединенной авиастроительной корпорацией на поставку этих машин был подписан в ходе форума "Армия-2018". В 2019 году российские ВКС получат первый серийный самолет этого типа, в 2020 - второй.