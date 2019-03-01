ПТРК Nag сам находит цель: Индия обладает оружием, которого нет у России

Источник изображения: Фото: DRDO, "Вестник Мордовии"

Индийская военная промышленность известна тем, что может десятилетиями создавать некоторые образцы оружия. Одним из таких "долгоиграющих" проектов является противотанковая ракета третьего поколения "Nag" ("Кобра").

Работы над ней начались еще в 90-е годы прошлого века. Процесс создания оружия, действующего по принципу "выстрелил - забыл", был очень мучительным. Многое не получалось, но индийские разработчики все же доделали этот комплекс, избавившись от детских болезней.

Источник изображения: Фото: DRDO, "Вестник Мордовии"

По сути, им удалось создать свой аналог "Джавелина", правда более тяжелый и дальнобойный. Высокотехнологичная головка самонаведения запоминает цель и без подсказок оператора может поражать танки на максимальной дальности в 4 км. Имеется ввиду возможность наземного самоходного варианта, авиационная же версия сможет бить уже на 8 км.

Ракету "научили" делать "горку" и атаковать вражескую боевую машину в самую уязвимую часть - крышу.

Ее вес - 42 кг. Тандемной боевой части не страшна динамическая защита.

Источник изображения: Фото: DRDO, "Вестник Мордовии"

В качестве пусковой установки используется шасси выпускаемой в Индии российской машины БМП-2.

К сожалению, в России пока нет своего готового ПТРК третьего поколения, и в ближайшие лет пять необходимо преодолеть это отставание.

Лев Романов