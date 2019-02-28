Пентагон спрогнозировал пик военной мощи России и Китая

Возможности российской армии достигнут своего максимума в 2028 году, китайской - к 2030. Такой прогноз сделал министр армии США Марк Эспер, пишет Reuters.

Таким образом, по словам чиновника, у США есть 10 лет на подготовку к возможным угрозам. Для этого армия пересмотрит около 200 программ перевооружения и переориентирует средства на модернизацию вооружений для противостояния России и Китаю.

Марк Эспер подчеркнул, что в то время как Соединенные Штаты воюют на Ближнем Востоке, Россия и Китай наращивают военную мощь. "Ради войн в Ираке и Афганистане армия США "заложила" свою готовность бороться с такими странами как Китай и Россия. В результате нам нужно обновлять арсенал, который находится на вооружении в течение 40 лет", - пояснил он.

В этом году Пентагон запросил финансирование в размере 182 миллиарда долларов, из них 22 миллиарда предназначены для закупки нового оружия. В ближайшее время будет сформирован военный бюджет, и тогда станет ясно, какие программы подлежат сокращению. "У нас уже была неоправданная модернизация", - признал Эспер. Он планирует сосредоточить средства на шести приоритетных направлениях, в том числе высокоточном оружии, новой тяжелой технике, вертолетах и более совершенных системах ПРО.

Майя Бирюкова