The Economic Times (Индия): Индия сбила истребитель ВВС Пакистана Ф-16, один пилот ВВС Индии пропал без вести

В ходе приграничного конфликта между Пакистаном и Индией приняли участие самолеты ВВС обеих стран. По сообщениям из Дели, истребитель пакистанских ВВС Ф-16 был сбит самолетом МиГ-21 индийской армии. В свою очередь, в Исламабаде заявляют об уничтожении сразу двух самолетов ВВС Индии и пленении индийских пилотов, успевших катапультироваться.

Нью-Дели - В среду правительство подтвердило, что Индия сбила истребитель ВВС Пакистана, и в ходе этой операции один пилот ВВС Индии пропал без вести. Пакистан использовал свои ВВС для нанесения ударов по военным объектам в Индии в ответ на индийские контртеррористические операции, но их попытки были успешно пресечены, сообщило Министерство иностранных дел Индии.

В ходе краткого заявления для прессы пресс-секретарь МИД Равиш Кумар также сообщил, что выясняются подробности заявления Пакистана о захвате одного индийского пилота.

"В ответ на контртеррористическую акцию Пакистан сегодня утром использовал свои военно-воздушные силы для нанесения ударов по военным объектам на индийской территории. Благодаря нашей высокой готовности и бдительности, попытки Пакистана были успешно пресечены", - сказал Кумар.

Он сказал, что пакистанские ВВС были обнаружены, и индийские ВВС отреагировали мгновенно. "В этом воздушном бою один истребитель ВВС Пакистана был сбит истребителем МиГ-21 "Зубр" индийских ВВС. Солдаты сухопутных войск Индии зафиксировали падение самолета ВВС Пакистана (ранее "Таймс оф Индиа" со ссылкой на официальных представителей армии Индии сообщила, что речь идет об истребителе Ф-16, который нарушил воздушное пространство Индии и был сбит, - прим. ред.). В этом бою мы, к сожалению, потеряли один МиГ-21. Пилот пропал без вести. Пакистан утверждает, что он арестован. Мы констатируем факты", - сказал он.

Заявление последовало после того, как Пакистан заявил, что сбил два индийских военных самолета над пакистанским воздушным пространством и арестовал двух пилотов. В 46-секундном видео, опубликованном пакистанской армией, человек с завязанными глазами утверждал, что он командир крыла индийских ВВС.

Представитель вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил, что два пилота ВВС были арестованы. Один пилот ранен и помещен в больницу, другой пилот не пострадал, добавил представитель пресс-службы. Он сказал, что один из самолетов потерпел крушение в оккупированном Пакистаном Кашмире, а другой упал в штате Джамма и Кашмир.

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