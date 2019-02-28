ТАНТК им. Г.М.Бериева передал МЧС РФ очередной серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС

ЦАМТО, 27 февраля. ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" (входит в состав ПАО "ОАК") 27 февраля передало МЧС РФ очередной серийный самолет-амфибию Бе-200ЧС (бортовой номер RF-31390, серийный номер 308).

Это шестая построенная в Таганроге машина в рамках государственного контракта и, в целом, 12-й самолет этого типа, поступивший в МЧС России.

Самолет передан заказчику для эксплуатации в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС России. Государственный контракт полностью выполнен.

На предприятии продолжается плановая сборка агрегатов самолетов-амфибий.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".