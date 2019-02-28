ЦАМТО, 27 февраля. Как сообщает китайское агентство Xinhua со ссылкой на израильскую газету Yedioth Ahronoth, компания Israel Aerospace Industries (IAI) достигла договоренности с Минобороны Индии о продаже 50 БЛА "Херон" стоимостью 500 млн. долл.

Подробности сделки не раскрываются. Как сообщает Algemeiner.com, это второй контракт на поставку БЛА "Херон". Как и в случае первого соглашения, поставка будет сопровождаться офсетной программой в размере 30% от стоимости продажи.

В июле 2018 года индийская Economic Times сообщила, что 10 вооруженных БЛА "Херон-TP", процедура закупки которых продолжалась с 2015 года, готовы к поставке. Ожидалось, что БЛА поступят на вооружение после последнего платежа.

Максимальный взлетный вес разработанного IAI средневысотного БЛА большой продолжительностью полета "Херон-1" составляет 1250 кг, масса полезной нагрузки – до 250 кг, длина – 8,5 м, размах крыла – 16,6 м. БЛА оснащен самым современным оборудованием, включая ЭО/ИК станцию наблюдения, средства радиоразведки, РЛС с синтезированной апертурой, способен осуществлять в автоматическом режиме взлет и посадку, развивать скорость до 207 км/ч. БЛА может находиться в воздухе до 45 ч, применяться с грунтовых ВПП в сложных условиях эксплуатации. Дальность применения аппарата – до 350 км.

По данным Xinhua, БЛА "Херон" приняты на вооружение ВВС Израиля, были проданы ВС Франции и Турции, переданы в лизинг ВС Канады и Австралии. Марокко также получила БЛА "Херон", приобретенный у Франции. В июне 2018 года Федеральное ведомство по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) Германии и выступающая основным подрядчиком Airbus Defense and Space заключили договор о предоставлении в лизинг пяти БЛА "Херон-TP" компании IAI, а также сопутствующих услуг.