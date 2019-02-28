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28.02.2019
WarSpot

Racer метит в вертолёты-разведчики

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Источник изображения: warspot.ru

Самый быстрый в мире вертолёт может поступить на вооружение американской армии. Вчера, 22 февраля, портал thedrive.com сообщил о том, что компания Airbus Helicopters официально объявила о своём участии в программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA), ранее известной как Future Vertical Lift (FVL).

Разведывательно-ударный вертолёт будущего должен не просто стать заменой OH-58 Kiowa, а совершить революцию в области авиации. Так, требования программы включают в себя скоростные характеристики, пока доступные только конвертопланам, а также опытным разработкам вертолётов.

Проморолик вертолёта Racer

Перспективный вертолёт Racer разработан на базе опытного прототипа Eurocopter X3, на испытаниях развившего скорость 472 км/ч — этот показатель в среднем вдвое превосходит показатели современных вертолётов.

Согласно требованиям FARA, новый вертолёт должен развивать скорость до 205 узлов (380 км/ч), иметь боевой радиус в 250 км, а диаметр его несущего винта не должен превышать 12 м. Кроме того, военные выдвигают жёсткие требования к коммуникационным возможностям новой боевой машины, технологиям беспилотного полёта и умению работать с ведомой беспилотной авиацией. В Airbus Helicopters указывают, что Racer изначально разрабатывался для гражданского рынка, но легко адаптируется под требования военных.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
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