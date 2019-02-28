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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев обсудил с советником иракского премьера ВТС и борьбу с терроризмом

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Военно-техническое сотрудничество и борьба с терроризмом обсуждались в Москве на встрече секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалеха Аль-Файяда, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Совбеза РФ.

На встрече рассматривались "различные аспекты российско-иракского взаимодействия", сообщили в пресс-службе.

"Отдельно внимание уделено военно-техническому сотрудничеству России и Ирака и совместным усилиям на антитеррористическом направлении. Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке", - заявили в СБ РФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Ирак
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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