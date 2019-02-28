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28.02.2019
ЦАМТО

"Оборонлогистика" определена единственным исполнителем услуг по доставке воинских грузов в Арктику и Дальневосточный регион

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Транспортное судно «Спарта II»
Транспортное судно «Спарта II» судоходной компании «ОБЛ-Шиппинг» Группы компаний «Оборонлогистика» Министерства обороны России проходит пролив Босфор, направляясь с грузом из Новороссийска в Тартус (Сирия). 11.11.2018 (с).
Источник изображения: Yörük Işık / twitter.com/yorukisik

ЦАМТО, 27 февраля. Во исполнение поручения Президента РФ 12 февраля 2019 г. Правительством РФ издано распоряжение об определении ООО "Оборонлогистика" единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России в 2019-2020 годах закупок работ и услуг, связанных с доставкой войск и грузов в Арктическую зону РФ и Дальневосточный регион.

Напомним, с 2016 года компания "Оборонлогистика" является единственным исполнителем по доставке воинских грузов и материального имущества в Арктическую и Курильскую островные зоны. Новое распоряжение расширило территорию доставки грузов и открыло перед компанией новые горизонты.

В настоящее время спланирована доставка в пункты Арктики и Дальнего Востока свыше 16600 тонн грузов. К исполнению мероприятий в рамках Северного завоза ООО "Оборонлогистика" приступит в период летней навигации 2019 года. Учитывая более благоприятную ледовую обстановку в Дальневосточном морском бассейне, перевозки грузов будут осуществляться в более широком временном диапазоне.

В рамках исполнения государственных контрактов с Минобороны России будут доставляться продовольствие, медикаменты, техника, горюче-смазочные и строительные материалы из Архангельска, Мурманска, Владивостока, Ванино и Петропавловска-Камчатского на острова Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), Средний (архипелаг Северная Земля), Котельный, Врангеля, в пункты архипелага Новая Земля, на мыс Шмидта, а также в материковые и островные пункты Дальнего Востока (Анадырь, Магадан, Петропавловск-Камчатский и др.).

Северный завоз в интересах Минобороны России будет осуществляться собственным флотом "Оборонлогистики", а также судами судоходных компаний-партнеров по заранее проработанным маршрутам с учетом оптимальных мест доставки грузов и в соответствии с тарифами, определенными Концепцией транспортного обеспечения в Арктической зоне Российской Федерации и Дальневосточном регионе, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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