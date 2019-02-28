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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Песков заявил об абсурдности скандала в Киеве по поводу контрабанды на Украину российских запчастей для военной техники

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Закладка катеров для ВМС Украины
Закладка катеров для ВМС Украины на судостроительном заводе ПАО "Завод "Кузня на Рыбальской" ( "Ленинская Кузница").
Источник изображения: Министерство обороны Украины

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Сообщения из Киева о контрабандных поставках на Украину российских запчастей для военной техники звучат абсурдно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать разгоревшийся в Киеве скандал, связанный с информацией о поставках запчастей из РФ для украинской военной техники, в том числе, танков, Д.Песков сказал: "Я, честно говоря, не в курсе этого скандала. Наши журналисты на Украине не работают, поэтому, к нашему сожалению, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию".

"Я не в курсе деталей этого скандала, но звучит это достаточно абсурдно", - подчеркнул Д.Песков.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду контрабандную поставку запчастей из РФ, Д.Песков сказал: "Да".

Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший президенту Украины Петру Порошенко.

И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма, которые обвиняют его в причастности к коррупции в оборонном секторе. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Украина
Компании
Укроборонпром
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