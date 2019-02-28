Войти
28.02.2019
Интерфакс-АВН

Шойгу назвал уникальной работу по расчистке русла Буреи в столь короткие сроки

365
0
+1
Подрывные работы, проводимые инженерными войсками Министерства обороны России с целью устранения последствий оползня на реке Бурея
Подрывные работы, проводимые инженерными войсками Министерства обороны России с целью устранения последствий оползня на реке Бурея.
Источник изображения: © Фото : ДИМК МО РФ

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Около 500 тысяч кубометров скальных пород, обрушившихся в реку Бурея, ликвидировали военные в ходе расчистки ее русла, сообщил в среду на заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода скального массива.

"Работы велись в сложных климатических условиях при полном отсутствии транспортной инфраструктуры и значительной удалённости от источников жизнеобеспечения. Общий объём выработки скального грунта составил порядка 470 тысяч кубометров. Без преувеличения можно сказать, что операция по перемещению такого объёма горных пород в столь короткий промежуток времени является уникальной", - заявил С.Шойгу.

Он отметил, что полностью устранена угроза для населённых пунктов Хабаровского края, автомобильных и железнодорожных коммуникаций БАМа. По словам С.Шойгу, Бурейская ГЭС восстановила аккумулирующие мощности.

"Командующих войсками военных округов и Северного флота прошу отслеживать эту ситуацию во взаимодействии с соответствующими структурами, оказывать помощь региональным и местным органам власти. Необходимые работы проводить со строгим соблюдением мер безопасности", - добавил С.Шойгу.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составил около 34 миллионов кубометров. Военные Минобороны России расчистили завал, подрывая скальные породы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
СФ
Похожие новости
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
24.11.2017
По решению Шойгу к побережью Аргентины направляется гидрографическое судно с глубоководными аппаратами для поиска подлодки (дополненная версия)
26.08.2016
Иностранные атташе проинформированы о проверке боеготовности ВС России
29.12.2014
Слабые звенья в системе безопасности
19.02.2014
В России создадут Объединенное стратегическое командование для защиты интересов страны в Арктике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений
  • 27.02 20:43
  • 31
Плазму загнали в трубу