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28.02.2019
РИА Новости

Россия укрепит военные группировки на западе и юге страны

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Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион"
Военнослужащие во время тактических учений береговых ракетных войск Балтийского флота с использованием противокорабельного ракетного комплекса "Бастион".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россия до конца года сформирует новые полки на западе и юге страны, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Так, в составе Балтийского флота появятся танковый полк и береговой ракетный дивизион, в 20-й армии — два полка и техническая ракетная база, уточнил Шойгу. В то же время планируется сформировать в составе Западного военного округа зенитный ракетный полк мобильного резерва, который на 40 процентов повысит эффективность прикрытия армейских и гособъектов на Балтийском направлении.

Кроме того, как отметил глава оборонного ведомства, среди задач по ЗВО — завершение строительства военных городков для 3-й и 144-й мотострелковых дивизий 20-й армии, а также поддержание боевой готовности 23 батальонов. Всего запланировало 142 организационных мероприятия.

В войска ЗВО поступят почти 1,3 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Доля современного оружия в Западном военном округе уже выросла до 54 процентов, подчеркнул Шойгу.

В Южном военном округе в этом году сформируют ракетную бригаду, дивизион комплексов "Бал", Центр обеспечения мобилизационного развертывания и два полка. По словам министра, военные части ЮВО получат более 1,2 единицы новой техники, свыше 450 объектов построят и передадут войскам. Тем самым, отметил глава Минобороны, доля модернизированного оружия в ЮВО составит 66 процентов, а боевые возможности округа увеличатся в 1,3 раза.

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