СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ

Боевые летчики после окончания контрактов стараются уйти с военной службы, чтобы устроиться в гражданскую авиацию, пишет газета Взгляд со ссылкой на военный источник.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Источник утверждает, что дефицит кадров в ВКС РФ не только не уменьшается, но и серьезно растет.

По его словам, если командование "не объявят чрезвычайное положение и не примет экстренных мер, то в ВКС скоро попросту не остается военных летчиков".

Дыра в 1,3 тыс. летчиков, о которой три года назад заявлял Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет,

заявил источник, отметив, что в одном из полков дислоцированной в Чкаловске Авиационной дивизии особого назначения (АДОН) уже начали консервировать самолеты, некому на них летать.

Это происходит в самой элитной дивизии, куда раньше стояла очередь из желающих в ней служить. Уходят летчики и из других соединений, где зарплата меньше,

добавил он.

Источник поясняет, что до минимальной пенсии летчику требуется отслужить 15 лет (5 лет училище и 8 лет – летная служба, которая засчитывается как год за два). Через 3 года после училища он может взять льготную ипотеку.

В итоге у молодого человека к 32 годам появляется и пенсия и квартира. По окончании контракта он может с чистой совестью уволится и поступить на работу в гражданскую авиакомпанию, где второй пилот получает значительно больше, чем военный летчик (через 10 лет после училища денежное содержание пилота Су-35 составляет около 80 тыс. руб.).

Такой отток, по словам источника, обусловлен тем, что контракт с Минобороны можно подписать на любой срок. Некоторые "списываются через взятки врачам или просто по "негодяйке"".

Напомним, в 2017 году Сергей Шойгу заявлял в Госдуме, что дефицит летчиков в ВКС по итогам 2016 года составил 1,3 тыс. человек, и что командование предпринимает все необходимые меры для исправления ситуации.