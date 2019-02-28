СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
Боевые летчики после окончания контрактов стараются уйти с военной службы, чтобы устроиться в гражданскую авиацию, пишет газета Взгляд со ссылкой на военный источник.
Источник изображения: https://www.youtube.com
Источник утверждает, что дефицит кадров в ВКС РФ не только не уменьшается, но и серьезно растет.
По его словам, если командование "не объявят чрезвычайное положение и не примет экстренных мер, то в ВКС скоро попросту не остается военных летчиков".
Дыра в 1,3 тыс. летчиков, о которой три года назад заявлял Сергей Шойгу, не только не уменьшается, но и растет,
заявил источник, отметив, что в одном из полков дислоцированной в Чкаловске Авиационной дивизии особого назначения (АДОН) уже начали консервировать самолеты, некому на них летать.
Это происходит в самой элитной дивизии, куда раньше стояла очередь из желающих в ней служить. Уходят летчики и из других соединений, где зарплата меньше,
добавил он.
Источник поясняет, что до минимальной пенсии летчику требуется отслужить 15 лет (5 лет училище и 8 лет – летная служба, которая засчитывается как год за два). Через 3 года после училища он может взять льготную ипотеку.
В итоге у молодого человека к 32 годам появляется и пенсия и квартира. По окончании контракта он может с чистой совестью уволится и поступить на работу в гражданскую авиакомпанию, где второй пилот получает значительно больше, чем военный летчик (через 10 лет после училища денежное содержание пилота Су-35 составляет около 80 тыс. руб.).
Такой отток, по словам источника, обусловлен тем, что контракт с Минобороны можно подписать на любой срок. Некоторые "списываются через взятки врачам или просто по "негодяйке"".
Напомним, в 2017 году Сергей Шойгу заявлял в Госдуме, что дефицит летчиков в ВКС по итогам 2016 года составил 1,3 тыс. человек, и что командование предпринимает все необходимые меры для исправления ситуации.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются