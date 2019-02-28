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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Новые структуры ПВО будут созданы в Восточном военном округе до конца года - Шойгу

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Зенитчики Восточного военного округа (ВВО)
Зенитчики Восточного военного округа (ВВО).
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Зенитная ракетная бригада, ещё несколько боевых структур будут сформированы в Восточном военного округе (ВВО) до конца нынешнего года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В Восточном военном округе основные усилия направлены на выполнение 56 организационных мероприятий", - сказал С.Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в среду.

Основными из этих мероприятий он назвал формирование управления смешанной авиационной дивизии, зенитной ракетной бригады. "Эффективность ПВО на Амуро-Сахалинском направлении повысится на 15 процентов", - отметил С.Шойгу.

Кроме того, в планах - формирование инженерно-саперного полка и берегового ракетного дивизиона "Бастион", сказал С.Шойгу.

"К концу года в войсках округа будет содержаться 26 батальонных тактических групп. В рамках Государственной программы вооружения в войска округа поступят 1 744 единиц вооружения, военной и специальной техники для перевооружения 139 соединений и воинских частей", - сказал С.Шойгу.

К сегодняшнему дню доля современных образцов вооружения доведена в ВВО до 51%, сообщил министр обороны.

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